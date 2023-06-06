https://ria.ru/20230606/strategiya-1876559719.html
Никитин: стратегию развития Нижегородской области нужно актуализировать
Никитин: стратегию развития Нижегородской области нужно актуализировать - РИА Новости, 06.06.2023
Никитин: стратегию развития Нижегородской области нужно актуализировать
Стратегию развития Нижегородской области необходимо актуализировать, заявил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:40
2023-06-06T18:40
2023-06-06T18:40
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Стратегию развития Нижегородской области необходимо актуализировать, заявил губернатор Глеб Никитин. Глава региона во вторник встретился с обновленным составом экспертного совета стратегии развития Нижегородской области, в который вошли представители общественности, эксперты и лидеры в разных отраслях. "Большинство из собравшихся здесь – авторы нашей стратегии. Вы были рядом всегда. Я благодарен экспертному совету за этот колоссальный труд, неравнодушие и неформальное отношение к работе… Нам с вами нужно укрепить веру людей в то, что их предложения снова будут услышаны. Особое внимание при сборе инициатив нужно уделить районам", - цитирует слова Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области. Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2018 году в работе по подготовке планов развития региона приняли участие более полумиллиона жителей. Было организовано около 3 тысяч встреч в трудовых коллективах, профессиональных сообществах. Жители внесли более 5 тысяч предложений и около 3 тысяч инициатив, которые нашли отражение в стратегии. "Сегодня страна и регион столкнулись с новыми вызовами, и сейчас необходимо актуализировать планы и видение развития. Для того чтобы полноценно реализовать стратегию развития и обеспечить достойный уровень жизни для нижегородцев, сегодня требуется технологическое лидерство. В итоге мы увидим актуализированную версию документа – стратегию 2.0. Этот обновленный план конкретных действий будет учитывать все современные тенденции", - подчеркнул Никитин. В рамках актуализации плана развития региона запланировано 13 отраслевых стратегических сессий, 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и восьми районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа. С 20 июля по 1 сентября запланировано 700 встреч с населением. В результате должны быть выработаны предложения, которые войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни нижегородцев. Тридцать первого августа пройдет большой форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы будут представлены губернатору и нижегородцам.
https://ria.ru/20230606/orden-1876502091.html
https://ria.ru/20230606/alkogol-1876486512.html
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нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, россия
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Глеб Никитин, Россия
Никитин: стратегию развития Нижегородской области нужно актуализировать
Губернатор Никитин призвал актуализировать стратегию развития Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости.
Стратегию развития Нижегородской области необходимо актуализировать, заявил губернатор Глеб Никитин
.
Глава региона во вторник встретился с обновленным составом экспертного совета стратегии развития Нижегородской области, в который вошли представители общественности, эксперты и лидеры в разных отраслях.
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"Большинство из собравшихся здесь – авторы нашей стратегии. Вы были рядом всегда. Я благодарен экспертному совету за этот колоссальный труд, неравнодушие и неформальное отношение к работе… Нам с вами нужно укрепить веру людей в то, что их предложения снова будут услышаны. Особое внимание при сборе инициатив нужно уделить районам", - цитирует слова Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в 2018 году в работе по подготовке планов развития региона приняли участие более полумиллиона жителей. Было организовано около 3 тысяч встреч в трудовых коллективах, профессиональных сообществах. Жители внесли более 5 тысяч предложений и около 3 тысяч инициатив, которые нашли отражение в стратегии.
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"Сегодня страна и регион столкнулись с новыми вызовами, и сейчас необходимо актуализировать планы и видение развития. Для того чтобы полноценно реализовать стратегию развития и обеспечить достойный уровень жизни для нижегородцев, сегодня требуется технологическое лидерство. В итоге мы увидим актуализированную версию документа – стратегию 2.0. Этот обновленный план конкретных действий будет учитывать все современные тенденции", - подчеркнул Никитин.
В рамках актуализации плана развития региона запланировано 13 отраслевых стратегических сессий, 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и восьми районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа. С 20 июля по 1 сентября запланировано 700 встреч с населением. В результате должны быть выработаны предложения, которые войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни нижегородцев. Тридцать первого августа пройдет большой форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы будут представлены губернатору и нижегородцам.
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