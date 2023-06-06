https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876601926.html

Следователи осмотрели место разрушения Каховской ГЭС

Следователи осмотрели место разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Следователи осмотрели место разрушения Каховской ГЭС

Следователи Следственного комитета России осмотрели место разрушения Каховской ГЭС и зафиксировали повреждения, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T22:53

2023-06-06T22:53

2023-06-06T23:08

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херсонская область

россия

днепр (город)

владимир леонтьев (новая каховка)

сергей шойгу

рафаэль гросси

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 6 июн - РИА Новости. Следователи Следственного комитета России осмотрели место разрушения Каховской ГЭС и зафиксировали повреждения, передает корреспондент РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Инцидент привел к подтоплению территорий, расположенных ниже по Днепру. МАГАТЭ сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции. Министр отметил, что Киев совершил теракт, подорвав Каховскую ГЭС, это привело к затоплению значительных территорий. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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