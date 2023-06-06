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В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС
В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС
Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:37
2023-06-06T18:37
2023-06-06T18:37
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. "Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" после того, как подконтрольную России дамбу прорвало,… и пытается выяснить потенциальное воздействие", - говорится в публикации. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир леонтьев (новая каховка), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Киев
В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС
Reuters: администрация Байдена выразила беспокойство из-за ситуации на Каховской ГЭС
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия, сообщает агентство Reuters
со ссылкой на источник.
"Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" после того, как подконтрольную России дамбу прорвало,… и пытается выяснить потенциальное воздействие", - говорится в публикации.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС