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В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876557326.html
В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС
В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС
Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:37
2023-06-06T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
джо байден
владимир леонтьев (новая каховка)
киев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. "Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" после того, как подконтрольную России дамбу прорвало,… и пытается выяснить потенциальное воздействие", - говорится в публикации. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
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в мире, россия, сша, джо байден, владимир леонтьев (новая каховка), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Джо Байден, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Киев
В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС

Reuters: администрация Байдена выразила беспокойство из-за ситуации на Каховской ГЭС

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.
"Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" после того, как подконтрольную России дамбу прорвало,… и пытается выяснить потенциальное воздействие", - говорится в публикации.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАДжо БайденВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Киев
 
 
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