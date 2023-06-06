https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876557326.html

В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС

В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

В США выразили беспокойство из-за сообщений о разрушении Каховской ГЭС

Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:37

2023-06-06T18:37

2023-06-06T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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владимир леонтьев (новая каховка)

киев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена очень обеспокоена сообщениями о разрушении Каховской ГЭС и пытается выяснить потенциальные последствия происшествия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник. "Представитель администрации Байдена сообщил во вторник, что Соединенные Штаты "очень обеспокоены" после того, как подконтрольную России дамбу прорвало,… и пытается выяснить потенциальное воздействие", - говорится в публикации. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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в мире, россия, сша, джо байден, владимир леонтьев (новая каховка), киев