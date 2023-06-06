https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876527213.html
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС
Украина запросила проведения заседания СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:05
2023-06-06T17:05
2023-06-06T17:08
киев
оон
в мире
украина
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
совет безопасности оон
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481591_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_510d5a6517d0af5b7337e8b5a3549cad.jpg
ООН, 6 июн – РИА Новости. Украина запросила проведения заседания СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Украина запросила у председателя Совбеза провести заседание СБ ООН по поводу Каховской ГЭС", - сказал собеседник агентства.По его словам, время и дата проведения заседания пока не определены.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
киев
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481591_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_8d13db5ca6ac6b34349a8eec7462e4d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, оон, в мире, украина, россия, владимир леонтьев (новая каховка), совет безопасности оон, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Киев, ООН, В мире, Украина, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Совет Безопасности ООН, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС
Киев запросил заседание СБ ООН после разрушения сооружений Каховской ГЭС