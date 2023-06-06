Рейтинг@Mail.ru
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 06.06.2023 (обновлено: 17:08 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876527213.html
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС
Украина запросила проведения заседания СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:05
2023-06-06T17:08
киев
оон
в мире
украина
россия
владимир леонтьев (новая каховка)
совет безопасности оон
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481591_0:7:1280:727_1920x0_80_0_0_510d5a6517d0af5b7337e8b5a3549cad.jpg
ООН, 6 июн – РИА Новости. Украина запросила проведения заседания СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Украина запросила у председателя Совбеза провести заседание СБ ООН по поводу Каховской ГЭС", - сказал собеседник агентства.По его словам, время и дата проведения заседания пока не определены.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481591_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_8d13db5ca6ac6b34349a8eec7462e4d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, оон, в мире, украина, россия, владимир леонтьев (новая каховка), совет безопасности оон, разрушение каховской гэс, каховская гэс
Киев, ООН, В мире, Украина, Россия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Совет Безопасности ООН, Разрушение Каховской ГЭС, Каховская ГЭС
Источник: Киев запросил заседание СБ ООН после подрыва Каховской ГЭС

Киев запросил заседание СБ ООН после разрушения сооружений Каховской ГЭС

© Фото : администрация Новокаховского городского округаСитуация с подтоплением в Новой Каховке
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке
Читать ria.ru в
ООН, 6 июн – РИА Новости. Украина запросила проведения заседания СБ ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.
"Украина запросила у председателя Совбеза провести заседание СБ ООН по поводу Каховской ГЭС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, время и дата проведения заседания пока не определены.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Вчера, 15:45
 
КиевООНВ миреУкраинаРоссияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Совет Безопасности ООНРазрушение Каховской ГЭСКаховская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала