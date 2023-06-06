https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876492081.html
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже практически до 11 метров после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в интервью во вторник глава Новокаховского городского... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:15
2023-06-06T15:15
2023-06-06T15:15
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
каховская гэс
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481613_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b701e6b1ace19a326fd77af6dfef631e.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже практически до 11 метров после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в интервью во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "На нынешний момент более чем на 10 метров уровень воды поднялся, где-то около 11 метров", - сказал он в эфире Первого канала. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится.
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481613_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_626edc0f6d5c98be960497a49168a302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС
Мэр Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС