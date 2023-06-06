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Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС

Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС

Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже практически до 11 метров после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в интервью во вторник глава Новокаховского городского... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:15

2023-06-06T15:15

2023-06-06T15:15

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже практически до 11 метров после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в интервью во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "На нынешний момент более чем на 10 метров уровень воды поднялся, где-то около 11 метров", - сказал он в эфире Первого канала. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится.

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