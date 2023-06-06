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Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876492081.html
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже практически до 11 метров после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в интервью во вторник глава Новокаховского городского... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:15
2023-06-06T15:15
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже практически до 11 метров после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в интервью во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. "На нынешний момент более чем на 10 метров уровень воды поднялся, где-то около 11 метров", - сказал он в эфире Первого канала. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится.
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происшествия, новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС

Мэр Леонтьев: уровень воды в Новой Каховке поднялся почти на 11 метров после прорыва ГЭС

© Фото : администрация Новокаховского городского округаСитуация с подтоплением в Новой Каховке
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Уровень воды в Новой Каховке поднялся уже практически до 11 метров после прорыва Каховской ГЭС, сообщил в интервью во вторник глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"На нынешний момент более чем на 10 метров уровень воды поднялся, где-то около 11 метров", - сказал он в эфире Первого канала.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация гражданского населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Как сообщал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, массовой эвакуации не понадобится.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Каховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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