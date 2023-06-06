https://ria.ru/20230606/srochniki-1876597188.html

Член СПЧ просит Минобороны перевести срочников из Белгородской области

Член СПЧ просит Минобороны перевести срочников из Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023

Член СПЧ просит Минобороны перевести срочников из Белгородской области

Член Совета по правам человека (СПЧ), омбудсмен из Свердловска Татьяна Мерзлякова обратилась к Министерству обороны России с просьбой перевести солдат срочной... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T22:12

2023-06-06T22:12

2023-06-06T22:12

белгородская область

свердловск

россия

валерий герасимов

министерство обороны рф (минобороны рф)

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ), омбудсмен из Свердловска Татьяна Мерзлякова обратилась к Министерству обороны России с просьбой перевести солдат срочной службы из Белгородской области, говорится в телеграм-канале СПЧ. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. "Сегодня много вопросов поступило по поводу гибели солдат-срочников в Белгородской области. Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое - тяжелые", - приводятся в сообщении слова Мерзляковой. Уточняется, что омбудсмен направила письмо первому заместителю министра обороны Валерию Герасимову и попросила перевести, прежде всего, попавших под обстрел срочников.

https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

свердловск

россия

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белгородская область, свердловск, россия, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), совет по правам человека при президенте рф (спч)