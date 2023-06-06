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Член СПЧ просит Минобороны перевести срочников из Белгородской области
Член СПЧ просит Минобороны перевести срочников из Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
Член СПЧ просит Минобороны перевести срочников из Белгородской области
Член Совета по правам человека (СПЧ), омбудсмен из Свердловска Татьяна Мерзлякова обратилась к Министерству обороны России с просьбой перевести солдат срочной... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:12
2023-06-06T22:12
2023-06-06T22:12
белгородская область
свердловск
россия
валерий герасимов
министерство обороны рф (минобороны рф)
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ), омбудсмен из Свердловска Татьяна Мерзлякова обратилась к Министерству обороны России с просьбой перевести солдат срочной службы из Белгородской области, говорится в телеграм-канале СПЧ. Белгородская область с 24 февраля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Особенно часты атаки украинских военных на приграничные округа – Шебекинский и Грайворонский. "Сегодня много вопросов поступило по поводу гибели солдат-срочников в Белгородской области. Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое - тяжелые", - приводятся в сообщении слова Мерзляковой. Уточняется, что омбудсмен направила письмо первому заместителю министра обороны Валерию Герасимову и попросила перевести, прежде всего, попавших под обстрел срочников.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html
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белгородская область, свердловск, россия, валерий герасимов, министерство обороны рф (минобороны рф), совет по правам человека при президенте рф (спч)
Белгородская область, Свердловск, Россия, Валерий Герасимов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
Член СПЧ просит Минобороны перевести срочников из Белгородской области
Омбудсмен Мерзлякова попросила Минобороны перевести срочников из Белгородской области