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МВД обвинило киевские спецслужбы в стравливании верующих

МВД обвинило киевские спецслужбы в стравливании верующих - РИА Новости, 06.06.2023

МВД обвинило киевские спецслужбы в стравливании верующих

Спецслужбы Киева прилагают "значительные усилия" для стравливания верующих между собой, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, чьи слова приводятся на... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:22

2023-06-06T10:22

2023-06-06T12:48

религия

владимир колокольцев

в мире

украина

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спецслужбы Киева прилагают "значительные усилия" для стравливания верующих между собой, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, чьи слова приводятся на сайте "МВД Медиа".Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания коллегии министерств внутренних дел России и Таджикистана, на котором обсуждалась в том числе борьба с религиозным экстремизмом, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов."Нельзя сбрасывать со счетов и украинский неонацизм, ставший государственной идеологией киевского режима. Его спецслужбы прилагают значительные усилия к дестабилизации обстановки путем стравливания верующих между собой", - сказал министр.Колокольцев также отметил, что за прошлый и первый квартал текущего года российская полиция установила более 270 человек, скрывавшихся от правоохранительных органов Таджикистана.Одна из недавних попыток стравливания верующих произошла в мае: тогда в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети был задержан местный житель Никита Журавель. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

https://ria.ru/20230605/svyaschennosluzhitel-1876258563.html

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владимир колокольцев, в мире, украина, ситуация вокруг упц