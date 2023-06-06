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МВД обвинило киевские спецслужбы в стравливании верующих
МВД обвинило киевские спецслужбы в стравливании верующих - РИА Новости, 06.06.2023
МВД обвинило киевские спецслужбы в стравливании верующих
Спецслужбы Киева прилагают "значительные усилия" для стравливания верующих между собой, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, чьи слова приводятся на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:22
2023-06-06T10:22
2023-06-06T12:48
религия
владимир колокольцев
в мире
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спецслужбы Киева прилагают "значительные усилия" для стравливания верующих между собой, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, чьи слова приводятся на сайте "МВД Медиа".Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания коллегии министерств внутренних дел России и Таджикистана, на котором обсуждалась в том числе борьба с религиозным экстремизмом, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов."Нельзя сбрасывать со счетов и украинский неонацизм, ставший государственной идеологией киевского режима. Его спецслужбы прилагают значительные усилия к дестабилизации обстановки путем стравливания верующих между собой", - сказал министр.Колокольцев также отметил, что за прошлый и первый квартал текущего года российская полиция установила более 270 человек, скрывавшихся от правоохранительных органов Таджикистана.Одна из недавних попыток стравливания верующих произошла в мае: тогда в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети был задержан местный житель Никита Журавель. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
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владимир колокольцев, в мире, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Владимир Колокольцев, В мире, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
МВД обвинило киевские спецслужбы в стравливании верующих
Глава МВД Колокольцев: киевские спецслужбы стравливают верующих между собой
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Спецслужбы Киева прилагают "значительные усилия" для стравливания верующих между собой, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, чьи слова приводятся на сайте "МВД Медиа"
.
Соответствующее заявление было сделано в ходе заседания коллегии министерств внутренних дел России и Таджикистана, на котором обсуждалась в том числе борьба с религиозным экстремизмом, особенно среди молодежи и трудовых мигрантов.
«
"Нельзя сбрасывать со счетов и украинский неонацизм, ставший государственной идеологией киевского режима. Его спецслужбы прилагают значительные усилия к дестабилизации обстановки путем стравливания верующих между собой", - сказал министр.
Колокольцев также отметил, что за прошлый и первый квартал текущего года российская полиция установила более 270 человек, скрывавшихся от правоохранительных органов Таджикистана.
Одна из недавних попыток стравливания верующих произошла в мае: тогда в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети был задержан местный житель Никита Журавель. Как отмечали в СК РФ, задержанный признался, что сделал это по указанию спецслужб Украины за 10 тысяч рублей. Заведено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.
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