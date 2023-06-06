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Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/spetsopreatsiya-1876348879.html
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ
Российские войска взяли опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:20
2023-06-06T05:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Российские войска взяли опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Тамбов". "Взяли опорный пункт роты на марьинском направлении, продолжаем биться", - сказал он. По сообщению военных, принимавших участие в штурме, после аэроразведки артиллерийский полк 150 бригады нанес огневое поражение позициям ВСУ, после чего штурмовики 110-й бригады отбили опорный пункт роты у 79-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В ходе атаки противник понес потери ранеными, убитыми и пленными. В настоящее время бои на данном направлении фронта продолжаются и, по сообщениям с мест, имеют ожесточенный характер.
https://ria.ru/20230606/vostok-1876348440.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ

Российские войска взяли под контроль на Марьинском направлении опорный пункт роты ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Российские войска взяли опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Тамбов".
«
"Взяли опорный пункт роты на марьинском направлении, продолжаем биться", - сказал он.
По сообщению военных, принимавших участие в штурме, после аэроразведки артиллерийский полк 150 бригады нанес огневое поражение позициям ВСУ, после чего штурмовики 110-й бригады отбили опорный пункт роты у 79-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
В ходе атаки противник понес потери ранеными, убитыми и пленными. В настоящее время бои на данном направлении фронта продолжаются и, по сообщениям с мест, имеют ожесточенный характер.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Группировка "Восток" поразила станцию РЭБ и два пункта ВСУ
Вчера, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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