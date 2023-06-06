https://ria.ru/20230606/spetsopreatsiya-1876348879.html
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ
Российские войска взяли опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:20
2023-06-06T05:20
2023-06-06T05:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840866_0:140:3141:1907_1920x0_80_0_0_5e91286015c0d66241df051f9680457f.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Российские войска взяли опорный пункт роты украинских сил на марьинском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Тамбов". "Взяли опорный пункт роты на марьинском направлении, продолжаем биться", - сказал он. По сообщению военных, принимавших участие в штурме, после аэроразведки артиллерийский полк 150 бригады нанес огневое поражение позициям ВСУ, после чего штурмовики 110-й бригады отбили опорный пункт роты у 79-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В ходе атаки противник понес потери ранеными, убитыми и пленными. В настоящее время бои на данном направлении фронта продолжаются и, по сообщениям с мест, имеют ожесточенный характер.
https://ria.ru/20230606/vostok-1876348440.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840866_206:0:2935:2047_1920x0_80_0_0_54fc5c77033813a14252ec46446f7171.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российские войска взяли под контроль в ДНР опорный пункт роты ВСУ
Российские войска взяли под контроль на Марьинском направлении опорный пункт роты ВСУ