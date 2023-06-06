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Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:43 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876599995.html
Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС
Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС
Минувшей ночью украинские войска совершили теракт на Каховской ГЭС, в результате были затоплены населенные пункты в Херсонской области.. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:43
2023-06-06T22:43
специальная военная операция на украине
россия
украина
херсонская область
сергей шойгу
владимир сальдо
евгений балицкий
оон
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска совершили теракт на Каховской ГЭС, в результате были затоплены населенные пункты в Херсонской области.. Теракт на Каховской ГЭС – это заранее спланированная Киевом масштабная диверсия, которую ВСУ осуществили, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции, сообщил Шойгу. По словам министра обороны, ранее Киев предпринял безуспешные попытки наступления на нескольких направлениях, в ходе отражения украинских атак погибли более 70 российских военнослужащих, при этом только за 5 июня ВСУ потеряли более 1600 бойцов и 28 танков.Ситуация вокруг Каховской ГЭСРазрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает российским военнослужащим защитить левобережье, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. МЧС направило в Херсонскую область аэромобильную группировку спасателей главного управления МЧС по Крыму, к поисково-спасательным работам могут быть подключены отряды ведомства из других регионов России. Удар по центру принятия решенийВоздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины. В ФСБ заявили, что украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876596107.html
россия
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россия, украина, херсонская область , сергей шойгу, владимир сальдо, евгений балицкий, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Сергей Шойгу, Владимир Сальдо, Евгений Балицкий, ООН, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС

ВСУ в рамках контрнаступления совершили теракт на Каховской ГЭС и спровоцировали потоп

© Фото : Администрация города Затопленный центр Новой Каховки
Затопленный центр Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Администрация города
Затопленный центр Новой Каховки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска совершили теракт на Каховской ГЭС, в результате были затоплены населенные пункты в Херсонской области..
Теракт на Каховской ГЭС – это заранее спланированная Киевом масштабная диверсия, которую ВСУ осуществили, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции, сообщил Шойгу.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Вчера, 15:45
По словам министра обороны, ранее Киев предпринял безуспешные попытки наступления на нескольких направлениях, в ходе отражения украинских атак погибли более 70 российских военнослужащих, при этом только за 5 июня ВСУ потеряли более 1600 бойцов и 28 танков.

Ситуация вокруг Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает российским военнослужащим защитить левобережье, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Источник: Киев передумал давать слово Зеленскому на заседании СБ ООН
Вчера, 22:06
МЧС направило в Херсонскую область аэромобильную группировку спасателей главного управления МЧС по Крыму, к поисково-спасательным работам могут быть подключены отряды ведомства из других регионов России.

Удар по центру принятия решений

Воздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины.
В ФСБ заявили, что украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьСергей ШойгуВладимир СальдоЕвгений БалицкийООНМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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