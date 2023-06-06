https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876599995.html

Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС

Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Спецоперация, 6 июня: теракт на Каховской ГЭС

Минувшей ночью украинские войска совершили теракт на Каховской ГЭС, в результате были затоплены населенные пункты в Херсонской области.. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T22:43

2023-06-06T22:43

2023-06-06T22:43

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

сергей шойгу

владимир сальдо

евгений балицкий

оон

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Минувшей ночью украинские войска совершили теракт на Каховской ГЭС, в результате были затоплены населенные пункты в Херсонской области.. Теракт на Каховской ГЭС – это заранее спланированная Киевом масштабная диверсия, которую ВСУ осуществили, чтобы перебросить войска в район своих наступательных действий с херсонского направления, ослабив там свои позиции, сообщил Шойгу. По словам министра обороны, ранее Киев предпринял безуспешные попытки наступления на нескольких направлениях, в ходе отражения украинских атак погибли более 70 российских военнослужащих, при этом только за 5 июня ВСУ потеряли более 1600 бойцов и 28 танков.Ситуация вокруг Каховской ГЭСРазрушение Каховской ГЭС привело к стоку вниз по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает российским военнослужащим защитить левобережье, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. МЧС направило в Херсонскую область аэромобильную группировку спасателей главного управления МЧС по Крыму, к поисково-спасательным работам могут быть подключены отряды ведомства из других регионов России. Удар по центру принятия решенийВоздушно-космические силы России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений войск Украины. В ФСБ заявили, что украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей.

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876596107.html

россия

украина

херсонская область

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россия, украина, херсонская область , сергей шойгу, владимир сальдо, евгений балицкий, оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)