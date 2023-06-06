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Калининградские власти передали квадрокоптеры бойцам спецоперации - РИА Новости, 06.06.2023
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Надежные люди
 
18:49 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876563406.html
Калининградские власти передали квадрокоптеры бойцам спецоперации
Калининградские власти передали квадрокоптеры бойцам спецоперации - РИА Новости, 06.06.2023
Калининградские власти передали квадрокоптеры бойцам спецоперации
Власти Калининградской области передачи участникам специальной военной операции технику, позволяющую облегчить выполнение боевых задач, включая квадрокоптеры и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:49
2023-06-06T18:49
надежные люди
технологии
калининградская область
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Власти Калининградской области передачи участникам специальной военной операции технику, позволяющую облегчить выполнение боевых задач, включая квадрокоптеры и метеостанции, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале. "Купили и передали нашим бойцам квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, планшеты, смартфоны, метеостанции, портативные аккумуляторы, петличные микрофоны", - написал он. На видео, опубликованном в Telegram-канале, личный состав войсковой части выражает благодарность калининградским властям за помощь, которая позволит "качественно выполнять задачи". Военнослужащие обещают приложить все усилия к тому, чтобы вернуться с победой целыми и невредимыми.
https://ria.ru/20230524/spetstekhnika-1873864991.html
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технологии, калининградская область, антон алиханов
Надежные люди, Технологии, Калининградская область, Антон Алиханов
Калининградские власти передали квадрокоптеры бойцам спецоперации

Калининградские власти передали участникам спецоперации квадрокоптеры и метеостанции

© Фото : пресс-служба губернатора Калининградской областиБойцы СВО со снаряжением из Калининграда
Бойцы СВО со снаряжением из Калининграда - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Калининградской области
Бойцы СВО со снаряжением из Калининграда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Власти Калининградской области передачи участникам специальной военной операции технику, позволяющую облегчить выполнение боевых задач, включая квадрокоптеры и метеостанции, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.
"Купили и передали нашим бойцам квадрокоптеры, коллиматорные прицелы, планшеты, смартфоны, метеостанции, портативные аккумуляторы, петличные микрофоны", - написал он.
На видео, опубликованном в Telegram-канале, личный состав войсковой части выражает благодарность калининградским властям за помощь, которая позволит "качественно выполнять задачи". Военнослужащие обещают приложить все усилия к тому, чтобы вернуться с победой целыми и невредимыми.
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Надежные людиТехнологииКалининградская областьАнтон Алиханов
 
 
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