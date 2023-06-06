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На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки - РИА Новости, 06.06.2023
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и семь единиц техники, сообщили во вторник в сводке... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:36
2023-06-06T17:36
2023-06-06T17:59
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и семь единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией нанесено поражение подразделениям противника в районе Кузьмино в ЛНР, а также возле Торского в ДНР."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки
Минобороны России: группировка "Центр" за сутки уничтожила до 60 украинских военных