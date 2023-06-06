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На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки

На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки - РИА Новости, 06.06.2023

На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и семь единиц техники, сообщили во вторник в сводке... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:36

2023-06-06T17:36

2023-06-06T17:59

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и семь единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией нанесено поражение подразделениям противника в районе Кузьмино в ЛНР, а также возле Торского в ДНР."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)