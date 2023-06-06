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На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 06.06.2023 (обновлено: 17:59 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876538739.html
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки - РИА Новости, 06.06.2023
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и семь единиц техники, сообщили во вторник в сводке... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:36
2023-06-06T17:59
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и семь единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией нанесено поражение подразделениям противника в районе Кузьмино в ЛНР, а также возле Торского в ДНР."Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
луганская народная республика
донецкая народная республика
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безопасность, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Краснолиманском направлении Киев потерял до 60 военных за сутки

Минобороны России: группировка "Центр" за сутки уничтожила до 60 украинских военных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении уничтожила за сутки до 60 украинских военных и семь единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией нанесено поражение подразделениям противника в районе Кузьмино в ЛНР, а также возле Торского в ДНР.
«
"Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 июня, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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