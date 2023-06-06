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Российские системы ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 06.06.2023 (обновлено: 17:46 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876538498.html
Российские системы ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS - РИА Новости, 06.06.2023
Российские системы ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:36
2023-06-06T17:46
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
запорожская область
су-27
су-25
ми-8 амтш
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM, а также снаряды РСЗО и дроны, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики; истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики; два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракета HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 19 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
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россия, безопасность, украина, запорожская область, су-27, су-25, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Запорожская область, Су-27, Су-25, Ми-8 АМТШ
Российские системы ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS

Минобороны: российские системы ПВО перехватили ракету Storm Shadow и 12 снарядов HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM, а также снаряды РСЗО и дроны, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики; истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики; два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракета HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 19 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 июня, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаЗапорожская областьСу-27Су-25Ми-8 АМТШ
 
 
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