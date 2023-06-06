https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876533549.html

На Купянском направлении Киев потерял до 40 человек за сутки

На Купянском направлении Киев потерял до 40 человек за сутки - РИА Новости, 06.06.2023

На Купянском направлении Киев потерял до 40 человек за сутки

Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 7 единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:25

2023-06-06T17:25

2023-06-06T17:58

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 7 единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" нанесли удары по подразделениям противника в районе Новомлынска, Кисловки в Харьковской области и Розовки в ЛНР."Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.

харьковская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины