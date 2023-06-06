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На Купянском направлении Киев потерял до 40 человек за сутки
На Купянском направлении Киев потерял до 40 человек за сутки - РИА Новости, 06.06.2023
На Купянском направлении Киев потерял до 40 человек за сутки
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 7 единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:25
2023-06-06T17:25
2023-06-06T17:58
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 7 единиц техники, а также пресекла деятельность четырех групп диверсантов, сообщили во вторник в сводке Минобороны России.По данным ведомства, на купянском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Запад" нанесли удары по подразделениям противника в районе Новомлынска, Кисловки в Харьковской области и Розовки в ЛНР."Кроме того, пресечена деятельность четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и три установки РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении Киев потерял до 40 человек за сутки
На Купянском направлении уничтожены 40 военных ВСУ, пресечена деятельность четырех ДРГ