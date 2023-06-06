https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html

Путин поговорил с участником СВО, спасшим раненых товарищей

Путин поговорил с участником СВО, спасшим раненых товарищей - РИА Новости, 06.06.2023

Путин поговорил с участником СВО, спасшим раненых товарищей

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с военнослужащим Юрием Желановым, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. О беседе с главой... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:58

2023-06-06T15:58

2023-06-06T18:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с военнослужащим Юрием Желановым, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела. О беседе с главой государства рассказал сам боец в эфире "России 24"."Связали нас — и поговорили. <...> Он интересовался, как и что произошло, интересовался моим состоянием и медицинским обеспечением", — сказал военнослужащий, получивший звание Героя России.Он признался, что ему было очень приятно услышать похвалу из уст президента. "Меня похвалил. Очень было приятно. Он сказал, что представит меня к высшей награде и к присвоению воинского звания", — добавил Желанов.Разговор с президентом состоялся в госпитале в Донецке, где военнослужащий проходит лечение.Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, в последние трое суток украинские войска предприняли давно обещанное наступление на разных участках фронта. Третья рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона майора Владимира Положенцева оказалась на направлении главного удара. Бойцы стойко обороняли занимаемые позиции и нанесли превосходящим силам 37-й бригады морской пехоты ВСУ значительные потери. Затем под угрозой окружения Желанов, который получил ранения, отвел свое подразделение на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающего противника.

https://ria.ru/20230605/spetsoperatsiya-1876193432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр