https://ria.ru/20230606/spasenie-1876604820.html

Под Новой Каховкой 17 человек эвакуировали с крыш затопленных домов

Под Новой Каховкой 17 человек эвакуировали с крыш затопленных домов - РИА Новости, 06.06.2023

Под Новой Каховкой 17 человек эвакуировали с крыш затопленных домов

Спасатели эвакуировали 17 человек, спасавшихся от наводнения после разрушения Каховской ГЭС на крышах своих домов в селе Корсунка под Новой Каховкой, сообщили... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:29

2023-06-06T23:29

2023-06-06T23:29

происшествия

киев

новая каховка

россия

владимир леонтьев (новая каховка)

следственный комитет россии (ск рф)

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 июн – РИА Новости. Спасатели эвакуировали 17 человек, спасавшихся от наводнения после разрушения Каховской ГЭС на крышах своих домов в селе Корсунка под Новой Каховкой, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе администрации Новой Каховки. "Общее количество лиц, спасенных с крыш Корсунки, 17 человек. Возвращаемся", - сказал представитель администрации. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

киев

новая каховка

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происшествия, киев, новая каховка, россия, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф)