https://ria.ru/20230606/sklady-1876538120.html
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 06.06.2023
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения
Российские военные за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщили во вторник в сводке Министерства обороны РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:34
2023-06-06T17:34
2023-06-06T17:49
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876183307_0:37:3069:1763_1920x0_80_0_0_af69a7845f104f0c308764f8377ebf56.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщили во вторник в сводке Министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российскими военными поражены 84 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876533060.html
россия
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876183307_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_a876189919c538e1d4f93ca98961ab7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения
ВС России уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области