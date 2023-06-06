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ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 06.06.2023 (обновлено: 17:49 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sklady-1876538120.html
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 06.06.2023
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения
Российские военные за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщили во вторник в сводке Министерства обороны РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:34
2023-06-06T17:49
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщили во вторник в сводке Министерства обороны РФ. "В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.В целом за сутки российскими военными поражены 84 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876533060.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили 84 украинских артиллерийских подразделения

ВС России уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции
Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Ударный вертолет Ка-52 в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили склады боеприпасов украинских бригад в ДНР и Запорожской области, сообщили во вторник в сводке Министерства обороны РФ.
"В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российскими военными поражены 84 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 114 районах, отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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