https://ria.ru/20230606/siyyarto-1876503702.html

Сийярто призвал не верить либеральным СМИ, навязывающим позицию по Украине

Сийярто призвал не верить либеральным СМИ, навязывающим позицию по Украине - РИА Новости, 06.06.2023

Сийярто призвал не верить либеральным СМИ, навязывающим позицию по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:46

2023-06-06T15:46

2023-06-06T17:36

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9cb2334630b6aad8d929aa672f80e5d0.jpg

БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что на заседаниях глав МИД ЕС многие его коллеги в частных беседах выражают поддержку венгерской позиции, и призвал не верить либеральным медиа, которые навязывают миру точку трансатлантического региона относительно конфликта на Украине. "Нет такого заседания Совета глав МИД ЕС, перед которым ко мне не подошли бы хотя бы несколько коллег и не сказали бы: "Петер, вы же будете держаться, ты же будешь стойким, ты же не позволишь?" Я говорю: "Конечно, нет, друг мой, а может, ты тоже?" Ответ следует: "Петер, ты же знаешь, нестабильная политическая система, большая коалиция, медиа, НПО". Звучат эти волшебные слова", - сказал Сийярто, выступая на "Форуме мира" в Будапеште. "Когда я выступаю на совете глав МИД, то сразу же получаю смски с эмодзи, что, мол, супер. А потом слушаю коллегу и не верю своим ушам, потому что он от А до Я, с левого верхнего до правого нижнего угла читает то, что написал кто-то из мейнстрима", - поделился глава венгерского МИД. По его словам, такое положение вещей не должно "отбивать у Венгрии настрой" смотреть на все исключительно через призму венгерских интересов. "Мы не хотим и не можем смотреть на эту ситуацию через американские очки, российские очки, украинские очки или брюссельские очки. Мы можем изучать эту ситуацию только венгерскими глазами с венгерской точки зрения", - подчеркнул Сийярто. "В мире подавляющее большинство хочет мира, хочет, чтобы эта война закончилась. Так что нельзя верить мейнстримному либеральному политическому и медийному миру по обе стороны Атлантики, потому что они пытаются внушить нам, что везде по миру думают так, как мы говорим, слышим или хотим говорить и слышать здесь, в Европе и трансатлантическом регионе. Потому что мир значительно больше, чем Европа и трансатлантический регион, и если мы можем выглянуть за пределы этого региона, мы увидим, что формируется огромное, сметающее, глобальное большинство приверженцев мира", - сказал он. Сийярто ранее заявлял, что Венгрии надо быть готовой к серьезным нападениям со стороны ЕС, поскольку "Брюссель и либеральная машина пропаганды" не избирательны в средствах и используют против Будапешта все виды шантажа. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230603/orban-1875993334.html

https://ria.ru/20230601/nato-1875556616.html

https://ria.ru/20230604/vengriya-1876078213.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, евросоюз