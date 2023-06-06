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Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года

Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года - РИА Новости, 06.06.2023

Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года

В Московской области увеличивается число семей, готовых взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родителей. С начала года более 1200... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:00

2023-06-06T17:00

2023-06-06T17:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Московской области увеличивается число семей, готовых взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родителей. С начала года более 1200 сирот обрели новый дом, сообщил телеканал "360".В Минсоцразвития Московской области отметили, что для подготовки приемных родителей открыты 75 специальных школ. Родителей обучают основам психологии, педагогики, медицины, а также дают юридические рекомендации о том, как воспитывать ребенка и защищать его права. Обучение длится 80 часов."С начала года в Московской области более 1200 детей, оставшихся без попечения родителей обрели новые семьи. О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу — воспитанию детей у нас обучают в школе приемных родителей", — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)