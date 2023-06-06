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Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года - РИА Новости, 06.06.2023
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Новости Подмосковья
 
17:00 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/siroty-1876525761.html
Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года
Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года - РИА Новости, 06.06.2023
Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года
В Московской области увеличивается число семей, готовых взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родителей. С начала года более 1200... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:00
2023-06-06T17:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Московской области увеличивается число семей, готовых взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родителей. С начала года более 1200 сирот обрели новый дом, сообщил телеканал "360".В Минсоцразвития Московской области отметили, что для подготовки приемных родителей открыты 75 специальных школ. Родителей обучают основам психологии, педагогики, медицины, а также дают юридические рекомендации о том, как воспитывать ребенка и защищать его права. Обучение длится 80 часов."С начала года в Московской области более 1200 детей, оставшихся без попечения родителей обрели новые семьи. О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу — воспитанию детей у нас обучают в школе приемных родителей", — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 1,2 тыс детей, оставшихся без родителей, обрели семьи с начала года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРебенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Московской области увеличивается число семей, готовых взять на себя ответственность за воспитание детей, оставшихся без родителей. С начала года более 1200 сирот обрели новый дом, сообщил телеканал "360".
В Минсоцразвития Московской области отметили, что для подготовки приемных родителей открыты 75 специальных школ. Родителей обучают основам психологии, педагогики, медицины, а также дают юридические рекомендации о том, как воспитывать ребенка и защищать его права. Обучение длится 80 часов.
"С начала года в Московской области более 1200 детей, оставшихся без попечения родителей обрели новые семьи. О том, как подготовиться к трудному и ответственному делу — воспитанию детей у нас обучают в школе приемных родителей", — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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