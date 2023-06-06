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Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
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18:47 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876562522.html
Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр"
Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр"
Роспотребнадзор призывает граждан сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" после отравления людей, глава службы Анна Попова держит ситуацию на личном... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:47
2023-06-06T18:47
происшествия
самарская область
ульяновская область
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор призывает граждан сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" после отравления людей, глава службы Анна Попова держит ситуацию на личном контроле, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер сидр" в территориальные органы Роспотребнадзора",- говорится в сообщении. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора, отметили в ведомстве. Ранее стало известно о 18 случаях отравления напитком "Мистер Сидр", которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУ МВД по Ульяновской области.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876522733.html
самарская область
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происшествия, самарская область, ульяновская область, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Самарская область, Ульяновская область, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России
Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр"

Роспотребнадзор призвал граждан сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор призывает граждан сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" после отравления людей, глава службы Анна Попова держит ситуацию на личном контроле, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер сидр" в территориальные органы Роспотребнадзора",- говорится в сообщении.
Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления напитком "Мистер Сидр", которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУ МВД по Ульяновской области.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра
Вчера, 16:46
 
ПроисшествияСамарская областьУльяновская областьЗдоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в России
 
 
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