https://ria.ru/20230606/sidr-1876562522.html

Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр"

Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" - РИА Новости, 06.06.2023

Роспотребнадзор призвал сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр"

Роспотребнадзор призывает граждан сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" после отравления людей, глава службы Анна Попова держит ситуацию на личном... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:47

2023-06-06T18:47

2023-06-06T18:47

происшествия

самарская область

ульяновская область

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор призывает граждан сообщать о случаях продажи напитка "Мистер сидр" после отравления людей, глава службы Анна Попова держит ситуацию на личном контроле, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при приобретении слабоалкогольных напитков и немедленно сообщать о случаях реализации продукции "Мистер сидр" в территориальные органы Роспотребнадзора",- говорится в сообщении. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора, отметили в ведомстве. Ранее стало известно о 18 случаях отравления напитком "Мистер Сидр", которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУ МВД по Ульяновской области.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876522733.html

самарская область

ульяновская область

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происшествия, самарская область, ульяновская область, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии