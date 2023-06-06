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В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра - РИА Новости, 06.06.2023
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16:04 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876509522.html
В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра
В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра - РИА Новости, 06.06.2023
В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра
Удмуртские правоохранители изъяли в регионе более 13 тысяч суррогатного сидра, которым отравились жители Поволжья, сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:04
2023-06-06T16:04
россия
самарская область
ульяновская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 6 июн – РИА Новости. Удмуртские правоохранители изъяли в регионе более 13 тысяч суррогатного сидра, которым отравились жители Поволжья, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Сотрудниками полиции республики установлены юридические лица, осуществляющие реализацию пивного напитка сидр, поступившего в республику из Самарской области. Установлен основной поставщик указанной продукции на территории Удмуртии, склад и последующие места сбыта, информирует полиция региона. "В результате отработки торговых точек, расположенных на территории Удмуртии, сотрудниками полиции изъято 13 750 литров пивного напитка. В том числе 13 194 литра изъято на территории Ижевска, из них 12 630 литров обнаружено на складе на улице Пойма. Кроме того, напиток данного производства обнаружен в торговых точках на территории Воткинского и Завьяловского районов республики", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ. По последним данным властей, в Удмуртии один человек, отравившийся самарским сидром, скончался, второй пациент находится в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20230606/izhevsk-1876493230.html
https://ria.ru/20230606/sidr-1876508090.html
россия
самарская область
ульяновская область
удмуртская республика (удмуртия)
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россия, самарская область, ульяновская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), удмуртская республика (удмуртия)
Россия, Самарская область, Ульяновская область, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра

В Ижевске полицейские изъяли более 13 тысяч литров суррогатного сидра

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 июн – РИА Новости. Удмуртские правоохранители изъяли в регионе более 13 тысяч суррогатного сидра, которым отравились жители Поволжья, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Сотрудниками полиции республики установлены юридические лица, осуществляющие реализацию пивного напитка сидр, поступившего в республику из Самарской области. Установлен основной поставщик указанной продукции на территории Удмуртии, склад и последующие места сбыта, информирует полиция региона.
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"В результате отработки торговых точек, расположенных на территории Удмуртии, сотрудниками полиции изъято 13 750 литров пивного напитка. В том числе 13 194 литра изъято на территории Ижевска, из них 12 630 литров обнаружено на складе на улице Пойма. Кроме того, напиток данного производства обнаружен в торговых точках на территории Воткинского и Завьяловского районов республики", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ.
По последним данным властей, в Удмуртии один человек, отравившийся самарским сидром, скончался, второй пациент находится в крайне тяжелом состоянии.
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РоссияСамарская областьУльяновская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Массовое отравление сидром в РоссииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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