https://ria.ru/20230606/sidr-1876509522.html

В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра

В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра - РИА Новости, 06.06.2023

В Удмуртии изъяли более 13 тысяч литров сидра

Удмуртские правоохранители изъяли в регионе более 13 тысяч суррогатного сидра, которым отравились жители Поволжья, сообщили в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:04

2023-06-06T16:04

2023-06-06T16:04

россия

самарская область

ульяновская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 6 июн – РИА Новости. Удмуртские правоохранители изъяли в регионе более 13 тысяч суррогатного сидра, которым отравились жители Поволжья, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Сотрудниками полиции республики установлены юридические лица, осуществляющие реализацию пивного напитка сидр, поступившего в республику из Самарской области. Установлен основной поставщик указанной продукции на территории Удмуртии, склад и последующие места сбыта, информирует полиция региона. "В результате отработки торговых точек, расположенных на территории Удмуртии, сотрудниками полиции изъято 13 750 литров пивного напитка. В том числе 13 194 литра изъято на территории Ижевска, из них 12 630 литров обнаружено на складе на улице Пойма. Кроме того, напиток данного производства обнаружен в торговых точках на территории Воткинского и Завьяловского районов республики", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ. По последним данным властей, в Удмуртии один человек, отравившийся самарским сидром, скончался, второй пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20230606/izhevsk-1876493230.html

https://ria.ru/20230606/sidr-1876508090.html

россия

самарская область

ульяновская область

удмуртская республика (удмуртия)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, самарская область, ульяновская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), удмуртская республика (удмуртия)