https://ria.ru/20230606/sidr-1876495351.html

В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр"

В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023

В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр"

В Удмуртии на складах и в магазинах изъято почти 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:22

2023-06-06T15:22

2023-06-06T15:22

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

массовое отравление сидром в россии

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Удмуртии на складах и в магазинах изъято почти 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства. Отмечается, что правоохранители изъяли крупные партии сидра "Мистер Сидр" в Удмуртии, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях. "Так, оперативники УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области обнаружили в торговых сетях 216 тридцатилитровых кег с опасной продукцией. Пензенскими полицейскими проверено более 600 торговых объектов, изъято свыше 1700 литров сидра. В Самаре сотрудниками Госавтоинспекции остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены пластиковые кеги общим объемом 810 литров и документы на получение алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр". На территории Удмуртии в складских помещениях и магазинах полицейскими изъято почти 14 тысяч литров пивного напитка, а в Мордовии – более 250 литров", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, удмуртская республика (удмуртия), массовое отравление сидром в россии, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)