Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:22 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876495351.html
В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр"
В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр"
В Удмуртии на складах и в магазинах изъято почти 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:22
2023-06-06T15:22
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
массовое отравление сидром в россии
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Удмуртии на складах и в магазинах изъято почти 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства. Отмечается, что правоохранители изъяли крупные партии сидра "Мистер Сидр" в Удмуртии, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях. "Так, оперативники УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области обнаружили в торговых сетях 216 тридцатилитровых кег с опасной продукцией. Пензенскими полицейскими проверено более 600 торговых объектов, изъято свыше 1700 литров сидра. В Самаре сотрудниками Госавтоинспекции остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены пластиковые кеги общим объемом 810 литров и документы на получение алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр". На территории Удмуртии в складских помещениях и магазинах полицейскими изъято почти 14 тысяч литров пивного напитка, а в Мордовии – более 250 литров", - говорится в сообщении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, удмуртская республика (удмуртия), массовое отравление сидром в россии, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Массовое отравление сидром в России, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Удмуртии изъяли около 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр"

МВД сообщило об изъятии из магазинов и складов в Удмуртии 14 тысяч литров "Мистера Сидра"

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Удмуртии на складах и в магазинах изъято почти 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте ведомства.
Отмечается, что правоохранители изъяли крупные партии сидра "Мистер Сидр" в Удмуртии, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях.
«
"Так, оперативники УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области обнаружили в торговых сетях 216 тридцатилитровых кег с опасной продукцией. Пензенскими полицейскими проверено более 600 торговых объектов, изъято свыше 1700 литров сидра. В Самаре сотрудниками Госавтоинспекции остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены пластиковые кеги общим объемом 810 литров и документы на получение алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр". На территории Удмуртии в складских помещениях и магазинах полицейскими изъято почти 14 тысяч литров пивного напитка, а в Мордовии – более 250 литров", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
5 июня, 12:17
 
ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)Массовое отравление сидром в РоссииИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала