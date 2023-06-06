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Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае - РИА Новости, 06.06.2023
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11:46 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876426637.html
Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае
Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае - РИА Новости, 06.06.2023
Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае
Продукцию производителя, яблочным сидром которого в соседних регионах массово отравились люди, обнаружили в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пермском... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:46
2023-06-06T11:46
происшествия
здоровье - общество
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Продукцию производителя, яблочным сидром которого в соседних регионах массово отравились люди, обнаружили в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пермском Роспотребнадзоре. "В Пермском крае обнаружен вишневый напиток производителя "Мистер Сидр". Пробы отправлены на исследования. Результатов пока нет. Отравлений в регионе не зафиксировано", - рассказали в ведомстве. Собеседник агентства подчеркнул, что продукцию "Мистер Сидр" не продавали в Пермском крае в крупных торговых сетях ("Монетка", "Ашан", "Лента" и других подобных), а также в специализированных магазинах с разливными напитками, таких как "Хмель и солод", "Пивзавод". В краевой полиции РИА Новости подтвердили, что сейчас оперативники вместе с работниками пермского Роспотребнадзора проводят в регионе мероприятия для выявления продукции "Мистер Сидр". "В случае ее обнаружения она будет изъята из оборота", - добавили в региональном МВД. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876360481.html
https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html
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происшествия, здоровье - общество, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России
Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае

Пермский Роспотребнадзор нашел продукцию "Мистер Сидр" в одном из магазинов

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Кеги на предприятии, производившем спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Продукцию производителя, яблочным сидром которого в соседних регионах массово отравились люди, обнаружили в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пермском Роспотребнадзоре.
"В Пермском крае обнаружен вишневый напиток производителя "Мистер Сидр". Пробы отправлены на исследования. Результатов пока нет. Отравлений в регионе не зафиксировано", - рассказали в ведомстве. Собеседник агентства подчеркнул, что продукцию "Мистер Сидр" не продавали в Пермском крае в крупных торговых сетях ("Монетка", "Ашан", "Лента" и других подобных), а также в специализированных магазинах с разливными напитками, таких как "Хмель и солод", "Пивзавод".
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Вчера, 08:52
В краевой полиции РИА Новости подтвердили, что сейчас оперативники вместе с работниками пермского Роспотребнадзора проводят в регионе мероприятия для выявления продукции "Мистер Сидр". "В случае ее обнаружения она будет изъята из оборота", - добавили в региональном МВД.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоПермский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое отравление сидром в России
 
 
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