https://ria.ru/20230606/sidr-1876426637.html

Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае

Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае - РИА Новости, 06.06.2023

Продукцию "Мистер Сидр" обнаружили в магазине в Пермском крае

Продукцию производителя, яблочным сидром которого в соседних регионах массово отравились люди, обнаружили в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пермском... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:46

2023-06-06T11:46

2023-06-06T11:46

происшествия

здоровье - общество

пермский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

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ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Продукцию производителя, яблочным сидром которого в соседних регионах массово отравились люди, обнаружили в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пермском Роспотребнадзоре. "В Пермском крае обнаружен вишневый напиток производителя "Мистер Сидр". Пробы отправлены на исследования. Результатов пока нет. Отравлений в регионе не зафиксировано", - рассказали в ведомстве. Собеседник агентства подчеркнул, что продукцию "Мистер Сидр" не продавали в Пермском крае в крупных торговых сетях ("Монетка", "Ашан", "Лента" и других подобных), а также в специализированных магазинах с разливными напитками, таких как "Хмель и солод", "Пивзавод". В краевой полиции РИА Новости подтвердили, что сейчас оперативники вместе с работниками пермского Роспотребнадзора проводят в регионе мероприятия для выявления продукции "Мистер Сидр". "В случае ее обнаружения она будет изъята из оборота", - добавили в региональном МВД. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876360481.html

https://ria.ru/20230605/mordoviya-1876241717.html

пермский край

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии