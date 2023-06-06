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В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром - РИА Новости, 06.06.2023
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10:49 06.06.2023 (обновлено: 10:59 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sidr-1876406732.html
В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром
В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром - РИА Новости, 06.06.2023
В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром
Полиция в Пензенской области проверила около 600 торговых точек, изъято свыше 1,7 тысячи литров напитка "Мистер сидр", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:49
2023-06-06T10:59
происшествия
пензенская область
массовое отравление сидром в россии
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Полиция в Пензенской области проверила около 600 торговых точек, изъято свыше 1,7 тысячи литров напитка "Мистер сидр", сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением после употребления сидра, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах."Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1,7 тысячи литров сидра. Стражами порядка также проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация о проверке торговых точек, занимающихся реализацией этой продукции. Полиция попросила жителей "избегать покупок пивного напитка "Мистер сидр", так как в указанной алкогольной продукции могут содержаться смертельно опасные вещества".В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Нижегородской области тоже двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии госпитализированы двое. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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происшествия, пензенская область, массовое отравление сидром в россии
Происшествия, Пензенская область, Массовое отравление сидром в России
В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром

Полиция в Пензенской области изъяла свыше 1,7 тысячи литров напитка "Мистер сидр"

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкКеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток Мистер сидр - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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Кеги на предприятии в Красноглинском районе Самары, производившее спиртосодержащий напиток "Мистер сидр"
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Полиция в Пензенской области проверила около 600 торговых точек, изъято свыше 1,7 тысячи литров напитка "Мистер сидр", сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.
В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением после употребления сидра, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах.
«
"Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1,7 тысячи литров сидра. Стражами порядка также проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация о проверке торговых точек, занимающихся реализацией этой продукции. Полиция попросила жителей "избегать покупок пивного напитка "Мистер сидр", так как в указанной алкогольной продукции могут содержаться смертельно опасные вещества".
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Нижегородской области тоже двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии госпитализированы двое. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
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