https://ria.ru/20230606/sidr-1876406732.html

В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром

В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром - РИА Новости, 06.06.2023

В Пензенской области проверили 600 торговых точек после отравления сидром

Полиция в Пензенской области проверила около 600 торговых точек, изъято свыше 1,7 тысячи литров напитка "Мистер сидр", сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:49

2023-06-06T10:49

2023-06-06T10:59

происшествия

пензенская область

массовое отравление сидром в россии

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Полиция в Пензенской области проверила около 600 торговых точек, изъято свыше 1,7 тысячи литров напитка "Мистер сидр", сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД.В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением после употребления сидра, сообщили ранее РИА Новости в экстренных службах."Пензенскими полицейскими проводятся мероприятия по выявлению мест продажи и хранения, а также изъятию пивного напитка "Мистер сидр". В настоящее время в магазинах Пензы и принадлежащим им сетевым точкам полицейскими обнаружено и изъято свыше 1,7 тысячи литров сидра. Стражами порядка также проверено около 600 торговых точек в районах Пензенской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что во все территориальные органы внутренних дел региона направлена информация о проверке торговых точек, занимающихся реализацией этой продукции. Полиция попросила жителей "избегать покупок пивного напитка "Мистер сидр", так как в указанной алкогольной продукции могут содержаться смертельно опасные вещества".В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Нижегородской области тоже двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии госпитализированы двое. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html

пензенская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пензенская область, массовое отравление сидром в россии