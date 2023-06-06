https://ria.ru/20230606/sidr-1876374972.html
В Нижегородской области обнаружили опасный сидр
В Нижегородской области обнаружили опасный сидр - РИА Новости, 06.06.2023
В Нижегородской области обнаружили опасный сидр
У поступивших в больницу с отравлением сидром в Нижегородской области нашли метанол, написал в телеграм-канале глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:47
2023-06-06T09:47
2023-06-06T10:01
происшествия
нижегородская область
глеб никитин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. У поступивших в больницу с отравлением сидром в Нижегородской области нашли метанол, написал в телеграм-канале глава региона Глеб Никитин."По поводу ситуации со смертельно опасным сидром. К сожалению, в нашем регионе тоже выявили этот ядовитый "напиток". Накануне в больницу поступили пострадавшие, в крови у которых сегодня специалисты обнаружили метанол", - написал Никитин в своем Telegram-каналеОн сообщил, что мобилизованы медработники региона, региональный минпром готов оказать необходимое содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек.Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в Нижегородской области "появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть летальные исходы, медики борются за жизнь нескольких человек, несколько человек находятся в отделениях реанимации". По предварительным данным, причиной отравления стал этиленгликоль, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков. Региональный СУСК уточнил, что жители Богородска отравились купленным в магазине сидром, и сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, еще 33 человека пострадали. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Удмуртии госпитализированы двое. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876366017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, россия
Происшествия, Нижегородская область, Глеб Никитин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Россия
В Нижегородской области обнаружили опасный сидр
Нижегородский губернатор: у поступивших в больницу с отравлением сидром нашли метанол