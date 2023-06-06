https://ria.ru/20230606/sidr-1876374972.html

В Нижегородской области обнаружили опасный сидр

В Нижегородской области обнаружили опасный сидр - РИА Новости, 06.06.2023

В Нижегородской области обнаружили опасный сидр

У поступивших в больницу с отравлением сидром в Нижегородской области нашли метанол, написал в телеграм-канале глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:47

2023-06-06T09:47

2023-06-06T10:01

происшествия

нижегородская область

глеб никитин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. У поступивших в больницу с отравлением сидром в Нижегородской области нашли метанол, написал в телеграм-канале глава региона Глеб Никитин."По поводу ситуации со смертельно опасным сидром. К сожалению, в нашем регионе тоже выявили этот ядовитый "напиток". Накануне в больницу поступили пострадавшие, в крови у которых сегодня специалисты обнаружили метанол", - написал Никитин в своем Telegram-каналеОн сообщил, что мобилизованы медработники региона, региональный минпром готов оказать необходимое содействие полиции и Роспотребнадзору при проведении проверок торговых точек.Ранее министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в Нижегородской области "появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем, есть летальные исходы, медики борются за жизнь нескольких человек, несколько человек находятся в отделениях реанимации". По предварительным данным, причиной отравления стал этиленгликоль, который находился в составе суррогатных алкогольных напитков. Региональный СУСК уточнил, что жители Богородска отравились купленным в магазине сидром, и сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, еще 33 человека пострадали. В Самарской области двое погибли, 14 - в больнице, в Удмуртии госпитализированы двое. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876366017.html

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нижегородская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, нижегородская область, глеб никитин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, россия