https://ria.ru/20230606/shpionazh-1876459313.html

В ЦРУ такого не ожидали. Что передал Москве умерший в тюрьме агент

В ЦРУ такого не ожидали. Что передал Москве умерший в тюрьме агент - РИА Новости, 06.06.2023

В ЦРУ такого не ожидали. Что передал Москве умерший в тюрьме агент

В США в возрасте 79 лет скончался Роберт Ханссен — один из наиболее известных сотрудников ФБР, работавших на Советский Союз и Россию. По официальным данным,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:25

2023-06-06T14:25

2023-06-06T15:36

сша

ссср

москва

федеральное бюро расследований сша

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В США в возрасте 79 лет скончался Роберт Ханссен — один из наиболее известных сотрудников ФБР, работавших на Советский Союз и Россию. По официальным данным, смерть была ненасильственной. До заключения в 2001-м агенту более двадцати лет удавалось оставаться нераскрытым.Только бизнесРоберт Ханссен родился в 1944-м в Чикаго, где получил степени бакалавра по химии и магистра в области бухучета и информационных систем.Образование пригодилось при устройстве на работу в полицейский департамент. Там Ханссена заметили специалисты ФБР, переманившие его в 1976-м. Он занялся составлением базы по советской разведке, а три года спустя решил анонимно обратиться в Главное разведывательное управление СССР, предложив услуги.Согласно признаниям Ханссена, после разоблачения, у него не было каких-то идеологических соображений. Он просто хотел заработать денег, тем более что обзавелся многодетной семьей.Анонимный разоблачительСоветская разведка согласилась воспользоваться услугами сотрудника ФБР. Как впоследствии утверждали в ФБР, ГРУ даже не знало, с кем имеет дело. Ханссен использовал лишь кодовое имя Рамон Гарсиа.В 1980-е он продал СССР тысячи секретных документов по стратегии США на случай ядерного конфликта, военно-техническим разработкам и американской контрразведывательной программе.Не менее значимой была работа по раскрытию агентов КГБ, которые тайно работали на ФБР. Параллельно имена "кротов" Москве сообщал агент ЦРУ Олдрич Эймс — он сейчас находится в тюрьме.Наиболее резонансным эпизодом стало раскрытие Дмитрия Полякова, который передал огромное количество информации американской разведке, дослужившись до звания генерала Советской армии. Хотя его скомпрометировали и Эймс, и Ханссен, под подозрение попал только первый. Сотрудник ЦРУ часто случайно "выручал" коллегу из ФБР. Например, в 1985-м Ханссен попросил у КГБ сто тысяч долларов за раскрытие Бориса Южина, Валерия Мартынова и Сергея Моторина — агентов КГБ, работавших на бюро. К тому моменту Эймс сообщил Москве о них, чем отвлек внимание на себя.В 1989-м Ханссен передал СССР данные о туннеле ФБР под зданием советского посольства в США. Предполагалось, что он будет использоваться для прослушки, хотя неизвестно, была ли реализована эта идея. Но 55 тысяч долларов шпион получил.Головокружение от успехаХанссен, долго избегавший подозрений в "утечках", не отличался осторожностью. Наличные за работу на КГБ хранил дома, так, что их обнаружила его жена, рассказавшая о деньгах своему брату. Тот в свою очередь оповестил ФБР, где и сам работал.В бюро Ханссен пользовался внутренними информационными сервисами, чтобы узнать, не ведется ли в отношении него тайное расследование. Это не могло остаться незамеченным.Кроме того, в ФБР понимали, что "сливы" идут и от них, а не только из ЦРУ. Эймс был арестован в 1994-м, но его признания не объясняли несколько других крупных "утечек".У спецслужб в распоряжении оказалась аудиозапись разговора советского агента с неизвестным американцем, в котором случайно, по одной цитате и голосу коллеги опознали Ханссена. Для обвинений этого было мало.Подозреваемого в шпионаже повысили, приставив к нему для слежки помощника. В 2001-м Ханссена удалось задержать с поличным, когда он оставил в условленном месте очередную "посылку" с документами.Без права на досрочноеПосле ареста Ханссен пошел на сделку со следствием, что спасло его от смертной казни. Он был приговорен к пятнадцати пожизненным срокам и помещен с тюрьму с максимальным уровнем безопасности. Заключение отбывал в одиночной камере с правом выхода на прогулку раз в день на час.Для США поимка Ханссена имела скорее внутриполитические, а не внешние последствия. Между Москвой и Вашингтоном в начале тысячелетия намечалось потепление. А фигура шпиона, который из меркантильных соображений продавал секреты своей страны под носом у ФБР, порождал больше вопросов к компетентности американских спецслужб.

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сша, ссср, москва, федеральное бюро расследований сша, центральное разведывательное управление (цру)