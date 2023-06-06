https://ria.ru/20230606/sholts-1876475723.html

Немцев шокировало заявление Шольца о Каховской ГЭС

Немцев шокировало заявление Шольца о Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Немцев шокировало заявление Шольца о Каховской ГЭС

Поскольку плотина чрезвычайно важна для водоснабжения Крыма, я сомневаюсь, что виновником является Россия", — написал Rainer S. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:18

2023-06-06T14:18

2023-06-06T20:06

в мире

германия

олаф шольц

украина

россия

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца о новом измерении конфликта на Украине после разрушения Каховской ГЭС. "Поскольку плотина чрезвычайно важна для водоснабжения Крыма, я сомневаюсь, что виновником является Россия", — написал Rainer S. "Кому выгодно? Как и в случае с "Северным потоком", довольно ясно. Если у вас есть такие друзья, вам не нужны враги", — поддержал Gabi D. "До сих пор нет доказательств того, кто виноват, но вопрос о виновнике уже снят для Запада", — отметил третий. "Пришло время договариваться", — поделился мнением Marko M. "Когда наконец Запад задумается о мирных переговорах?" — заключили читатели. Ранее глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ремонт Каховской ГЭС сейчас невозможен, ее предстоит отстраивать заново после победы России.

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876409231.html

германия

украина

россия

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в мире, германия, олаф шольц, украина, россия, разрушение каховской гэс