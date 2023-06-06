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В Шебекино волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнями - РИА Новости, 06.06.2023
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20:45 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876585486.html
В Шебекино волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнями
В Шебекино волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнями - РИА Новости, 06.06.2023
В Шебекино волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнями
Работники администрации Шебекинского городского округа Белгородской области вместе с волонтерами ежедневно, под обстрелами, ездят по домам и квартирам кормить... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:45
2023-06-06T20:45
общество
шебекино
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Работники администрации Шебекинского городского округа Белгородской области вместе с волонтерами ежедневно, под обстрелами, ездят по домам и квартирам кормить оставленных там домашних животных, некоторых они вывозят, чтобы в безопасном месте вернуть хозяевам, рассказала РИА Новости начальник отдела работы со СМИ администрации Шебекинского городского округа Наталия Озерова. "У нас сформирована отдельная группа, которая состоит из сотрудников администрации, они ездят с волонтерами, которые занимаются животными. Нам поступают заявки на кормление и вывоз, где это возможно. Заявок очень много", - рассказала Озерова. Ездят члены группы на бронированном автомобиле, оснащены бронежилетами и касками. Но это не спасает их от риска получить ранение или погибнуть. "Ребята набирают адреса, выстраивают безопасную логистику по городу. Безопасную – насколько возможно. Потому что прилететь может куда угодно. Мы не понимаем, куда - в какой дом, на какую улицу. Ребята могут попасть под обстрел ежесекундно. И они, рискуя своими жизнями, спасают животных – обезвоженных, голодных. И это их личная инициатива, потому что животных, конечно, жалко", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, через волонтерскую организацию шебекинцы договариваются, отдают ключи – от квартир, от частных домов и от калиток. И тогда волонтеры ездят по адресам, кормят и поят животных. В переносках вывозят их, чтобы передать хозяевам в безопасном месте. Но многие животные, по словам собеседницы агентства, оказываются взаперти. "Если животное во дворе частного дома, ребята могут перелезть через забор, то они покормят животное. Если не представляется возможным, скажем, перелезть через забор, они просовывают животному еду и воду под забором", - рассказала Озерова. Она подчеркнула, что в округе много экипажей добровольцев, которые спасают не только животных, но и людей, вывозят их из-под обстрелов за территорию округа. "Люди едут в собственных машинах, и в десяти метрах прилетают снаряды, разрываются. Это чтобы вы понимали, как мы сейчас живем и работаем", - сказала собеседница агентства. Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Власти региона разместили жителей города в пунктах временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие регионы РФ.
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876582126.html
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шебекино
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общество, шебекино, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, россия
Общество, Шебекино, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
В Шебекино волонтеры спасают домашних животных, рискуя жизнями

Шебекинские власти рассказали, как волонтеры, рискуя жизнями, спасают домашних животных

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкКотенок в пункте временного размещения жителей
Котенок в пункте временного размещения жителей - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Котенок в пункте временного размещения жителей. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Работники администрации Шебекинского городского округа Белгородской области вместе с волонтерами ежедневно, под обстрелами, ездят по домам и квартирам кормить оставленных там домашних животных, некоторых они вывозят, чтобы в безопасном месте вернуть хозяевам, рассказала РИА Новости начальник отдела работы со СМИ администрации Шебекинского городского округа Наталия Озерова.
"У нас сформирована отдельная группа, которая состоит из сотрудников администрации, они ездят с волонтерами, которые занимаются животными. Нам поступают заявки на кормление и вывоз, где это возможно. Заявок очень много", - рассказала Озерова.
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Ездят члены группы на бронированном автомобиле, оснащены бронежилетами и касками. Но это не спасает их от риска получить ранение или погибнуть.
«
"Ребята набирают адреса, выстраивают безопасную логистику по городу. Безопасную – насколько возможно. Потому что прилететь может куда угодно. Мы не понимаем, куда - в какой дом, на какую улицу. Ребята могут попасть под обстрел ежесекундно. И они, рискуя своими жизнями, спасают животных – обезвоженных, голодных. И это их личная инициатива, потому что животных, конечно, жалко", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, через волонтерскую организацию шебекинцы договариваются, отдают ключи – от квартир, от частных домов и от калиток. И тогда волонтеры ездят по адресам, кормят и поят животных. В переносках вывозят их, чтобы передать хозяевам в безопасном месте.
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Но многие животные, по словам собеседницы агентства, оказываются взаперти. "Если животное во дворе частного дома, ребята могут перелезть через забор, то они покормят животное. Если не представляется возможным, скажем, перелезть через забор, они просовывают животному еду и воду под забором", - рассказала Озерова.
Она подчеркнула, что в округе много экипажей добровольцев, которые спасают не только животных, но и людей, вывозят их из-под обстрелов за территорию округа. "Люди едут в собственных машинах, и в десяти метрах прилетают снаряды, разрываются. Это чтобы вы понимали, как мы сейчас живем и работаем", - сказала собеседница агентства.
Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Власти региона разместили жителей города в пунктах временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие регионы РФ.
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ОбществоШебекиноБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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