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Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:45 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/shebekino-1876541398.html
Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ
Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ
Город Шебекино в Белгородской области сильно разрушен из-за обстрелов украинских войск, людей в городе осталось мало, магазины и другие заведения не работают,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:45
2023-06-06T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вооруженные силы украины
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ШЕБЕКИНО (Белгородская обл.), 6 июн - РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области сильно разрушен из-за обстрелов украинских войск, людей в городе осталось мало, магазины и другие заведения не работают, передает корреспондент РИА Новости. Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Власти региона разместили жителей города в пунктах временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие регионы РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник на улицах города почти нет людей, изредка проезжают машины. В городе видны столбы дыма от прилетевших ранее снарядов. У некоторых зданий в городе повреждены фасады, у многих выбиты окна. На улицах города есть и брошенные сгоревшие автомобили. Во дворах многоэтажных домов еще можно встретить местных жителей, которые собирают вещи, грузят их в машины, чтобы уехать.
шебекино
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происшествия, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ

Удары ВСУ сильно разрушили Шебекино в Белгородской области, жители собираются уезжать

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела Шебекино
Последствия обстрела Шебекино
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела Шебекино
Читать ria.ru в
ШЕБЕКИНО (Белгородская обл.), 6 июн - РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области сильно разрушен из-за обстрелов украинских войск, людей в городе осталось мало, магазины и другие заведения не работают, передает корреспондент РИА Новости.
Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Власти региона разместили жителей города в пунктах временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие регионы РФ.
Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник на улицах города почти нет людей, изредка проезжают машины. В городе видны столбы дыма от прилетевших ранее снарядов. У некоторых зданий в городе повреждены фасады, у многих выбиты окна. На улицах города есть и брошенные сгоревшие автомобили.
Во дворах многоэтажных домов еще можно встретить местных жителей, которые собирают вещи, грузят их в машины, чтобы уехать.
"Очень страшно было": жители Шебекино в пунктах временного размещения
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

Девушка с кошкой в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

Медики в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
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4 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
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5 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
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6 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

Котенок в пункте временного размещения жителей, организованном на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
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7 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
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8 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

Пункт временного размещения жителей, организованный на территории стадиона Белгород-Арена в связи с массированными обстрелами Шебекинского городского округа с украинской стороны

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
10 из 10

Беженка из Шебекино, возле дома которой разорвался снаряд, рассказала, что ночь на 1 июня была невыносимой. "Очень страшно было! Так бабахнуло, что аж волной откинуло…" — вспоминает она.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 10

Из-за крайне сложной обстановки в Шебекинском округе жителям дали возможность остановиться в Белгороде.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 10

В городе приготовили к приему людей несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 10

Крупнейший ПВР открыли на стадионе "Белгород-Арена". Он рассчитан на тысячу человек, но, если будет нужно, сможет принять и больше.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пункт поделили на несколько зон — для семей с детьми, для маломобильных людей. Работает комната матери и ребенка. Дежурят психологи, медики.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
5 из 10

Артисты развлекают детей в пункте временного размещения жителей.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
6 из 10

Котенок в пункте временного размещения на стадионе "Белгород-Арена".

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
7 из 10

"Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые", — признал губернатор Вячеслав Гладков после посещения ПВР.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
8 из 10

Власти пообещали найти возможность и разместить людей в более комфортных условиях.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
9 из 10

В Белгородской области приняли уже более 2500 жителей обстреливаемого Шебекинского округа.

© РИА Новости / Антон Вергун
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10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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