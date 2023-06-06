https://ria.ru/20230606/shebekino-1876541398.html

Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ

Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023

Шебекино в Белгородской области сильно разрушен после обстрелов ВСУ

Город Шебекино в Белгородской области сильно разрушен из-за обстрелов украинских войск, людей в городе осталось мало, магазины и другие заведения не работают,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:45

2023-06-06T17:45

2023-06-06T17:45

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вооруженные силы украины

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ШЕБЕКИНО (Белгородская обл.), 6 июн - РИА Новости. Город Шебекино в Белгородской области сильно разрушен из-за обстрелов украинских войск, людей в городе осталось мало, магазины и другие заведения не работают, передает корреспондент РИА Новости. Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке со стороны Украины в ночь на 1 июня, обстрелы регулярно повторяются. Власти региона разместили жителей города в пунктах временного размещения в Белгороде. Детей из Шебекино отправили на отдых в другие регионы РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, во вторник на улицах города почти нет людей, изредка проезжают машины. В городе видны столбы дыма от прилетевших ранее снарядов. У некоторых зданий в городе повреждены фасады, у многих выбиты окна. На улицах города есть и брошенные сгоревшие автомобили. Во дворах многоэтажных домов еще можно встретить местных жителей, которые собирают вещи, грузят их в машины, чтобы уехать.

шебекино

белгородская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шебекино, белгородская область, вооруженные силы украины