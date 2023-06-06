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Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции - РИА Новости, 06.06.2023
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14:02 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sertifikaty-1876471330.html
Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции
Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции - РИА Новости, 06.06.2023
Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции
Отечественные компании получили сертификат "Сделано в России" более чем на 600 видов продукции, рассказала на заседании Координационного совета по поддержке... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:02
2023-06-06T14:02
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
россия
сделано в россии
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отечественные компании получили сертификат "Сделано в России" более чем на 600 видов продукции, рассказала на заседании Координационного совета по поддержке экспорта на тему "Страновое продвижение российских товаров на зарубежных рынках" генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Мы видим большой интерес бизнеса к нашей системе добровольной сертификации и программе продвижения "Сделано в России". Ее участниками могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность. Для компаний это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении под "зонтиком" "Сделано в России" на приоритетных рынках. В том числе это специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ, маркетинговые активности, в том числе в социальных и в торговых сетях, и многое другое", - сказала Никишина.В свою очередь, руководитель экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" в рамках программы "Трансформация делового климата" Виктор Вексельберг добавил, что "поддержка в продвижении продукции, особенно несырьевой, на новые рынки сейчас чрезвычайно важна". "Уверен, число участников программы "Сделано в России" будет увеличиваться. Мотором эффективного продвижения продукции будет оставаться совместная плодотворная работа бизнеса и власти на базе нашей экспертной группы по устранению административных барьеров, стоящих на пути экспорта", - отметил он."92% участников опроса РСПП считают, что необходимо продолжать реализацию программ и наиболее востребованных мер поддержки экспортной активности. 96% респондентов считают необходимым выделение дополнительных ресурсов, в том числе для содействия выходу компаний на новые рынки. Среди ключевых преимуществ продукции и услуг компаний респонденты отметили: качественные и технические характеристики товара/услуги, наличие партнеров в стране (странах), куда экспортируется продукция, и отчасти наличие международных сертификатов соответствия на продукцию/производство", - считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин."Элементы проникновения на определенный потребительский сегмент у каждой отрасли должны быть свои. Поэтому "зонтичные" форматы программы "Сделано в России" становятся сегодня единственным эффективным способом продвижения российских товаров. И здесь важна синергия как внутри отрасли, так и государственно-частное партнерство - координация этой работы с институтами развития, в частности, с РЭЦ. Для компаний также важна политическая поддержка со стороны государства в рамках деятельности межправкомиссий. Речь идет о сертификации продукции, о таможенно-тарифной политике со странами-партнерами и прочее", - добавил председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик."РЭЦ во главе с Вероникой Никишиной серьезно поддерживает внешнеэкономическую активность компаний несырьевого экспорта, и именно этот сектор сегодня активно растет. Теперь Центр делает следующий шаг – запуск системных мер для тех производителей, которые будут работать под "зонтиком" единого бренда "Сделано в России". И спрос на это точно есть, например, в КНР как раз заинтересованы в широкой линейке продуктов, а не в одном производителе. И перезапуск бренда "Сделано в России", который идет вместе с трансформацией экономики, как нельзя кстати. Считаю, что бренд "Сделано в России" должен звучать на национальных языках наших партнеров: например, на китайском для рынка КНР, на французском — для франкоговорящих регионов Африки и так далее. Также крайне важно сохранить логистическую субсидию и увеличить ее, это необходимо, чтобы разворот на юг и восток продолжался. Кроме этого, мы считаем важным акцентировать внимание на выставках за рубежом именно на тех странах, где сконцентрировано больше всего наших партнеров", - высказал предложения президент "Опоры России" Александр Калинин."Основная часть российских производителей, в том числе известных брендов товаров, находится в регионах, большинство из них являются членами ТПП РФ. Программа "Сделано в России" позволяет производителям получить высокий статус и известность товаров по всей стране и за рубежом. Важно, чтобы возможность получить сертификат "Сделано в России" на свою продукцию имел каждый российский производитель независимо от места его нахождения. Система ТПП в РФ, представленная в 83 регионах и в 350 городах и муниципальных районах России, готова присоединиться к продвижению "Сделано в России", в том числе используя свои наработанные межрегиональные и международные связи, а также столетний опыт системы ТПП в России в области технологий и производства, экспертизы качества и безопасности продукции", - отметил говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев.Программу "Сделано в России" Российский экспортный центр разработал в рамках решения задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Чтобы стать участником и получить добровольный сертификат "Сделано в России", компании необходимо подтвердить соответствие критериям у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации. Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность - именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под "зонтиком" "Сделано в России".Подать заявку на участие в программе и получить "птичку" "Сделано в России"/Made in Russia можно на сайте РЭЦ. Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.Координационный совет по поддержке экспорта был создан в 2020 году. В состав совета входят руководители деловых объединений (РСПП, ТПП РФ, "Деловой России" и "Опоры России"), Российского экспортного центра и экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" программы "Трансформация делового климата".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, сделано в россии, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Вероника Никишина, Россия, Сделано в России, Форум "Сделано в России"

Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отечественные компании получили сертификат "Сделано в России" более чем на 600 видов продукции, рассказала на заседании Координационного совета по поддержке экспорта на тему "Страновое продвижение российских товаров на зарубежных рынках" генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Мы видим большой интерес бизнеса к нашей системе добровольной сертификации и программе продвижения "Сделано в России". Ее участниками могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность. Для компаний это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении под "зонтиком" "Сделано в России" на приоритетных рынках. В том числе это специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ, маркетинговые активности, в том числе в социальных и в торговых сетях, и многое другое", - сказала Никишина.
В свою очередь, руководитель экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" в рамках программы "Трансформация делового климата" Виктор Вексельберг добавил, что "поддержка в продвижении продукции, особенно несырьевой, на новые рынки сейчас чрезвычайно важна". "Уверен, число участников программы "Сделано в России" будет увеличиваться. Мотором эффективного продвижения продукции будет оставаться совместная плодотворная работа бизнеса и власти на базе нашей экспертной группы по устранению административных барьеров, стоящих на пути экспорта", - отметил он.
"92% участников опроса РСПП считают, что необходимо продолжать реализацию программ и наиболее востребованных мер поддержки экспортной активности. 96% респондентов считают необходимым выделение дополнительных ресурсов, в том числе для содействия выходу компаний на новые рынки. Среди ключевых преимуществ продукции и услуг компаний респонденты отметили: качественные и технические характеристики товара/услуги, наличие партнеров в стране (странах), куда экспортируется продукция, и отчасти наличие международных сертификатов соответствия на продукцию/производство", - считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
РЭЦ: компания "ТК-Инвест" обновила сертификат "Сделано в России"
13 марта, 11:12
"Элементы проникновения на определенный потребительский сегмент у каждой отрасли должны быть свои. Поэтому "зонтичные" форматы программы "Сделано в России" становятся сегодня единственным эффективным способом продвижения российских товаров. И здесь важна синергия как внутри отрасли, так и государственно-частное партнерство - координация этой работы с институтами развития, в частности, с РЭЦ. Для компаний также важна политическая поддержка со стороны государства в рамках деятельности межправкомиссий. Речь идет о сертификации продукции, о таможенно-тарифной политике со странами-партнерами и прочее", - добавил председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.
"РЭЦ во главе с Вероникой Никишиной серьезно поддерживает внешнеэкономическую активность компаний несырьевого экспорта, и именно этот сектор сегодня активно растет. Теперь Центр делает следующий шаг – запуск системных мер для тех производителей, которые будут работать под "зонтиком" единого бренда "Сделано в России". И спрос на это точно есть, например, в КНР как раз заинтересованы в широкой линейке продуктов, а не в одном производителе. И перезапуск бренда "Сделано в России", который идет вместе с трансформацией экономики, как нельзя кстати. Считаю, что бренд "Сделано в России" должен звучать на национальных языках наших партнеров: например, на китайском для рынка КНР, на французском — для франкоговорящих регионов Африки и так далее. Также крайне важно сохранить логистическую субсидию и увеличить ее, это необходимо, чтобы разворот на юг и восток продолжался. Кроме этого, мы считаем важным акцентировать внимание на выставках за рубежом именно на тех странах, где сконцентрировано больше всего наших партнеров", - высказал предложения президент "Опоры России" Александр Калинин.
"Основная часть российских производителей, в том числе известных брендов товаров, находится в регионах, большинство из них являются членами ТПП РФ. Программа "Сделано в России" позволяет производителям получить высокий статус и известность товаров по всей стране и за рубежом. Важно, чтобы возможность получить сертификат "Сделано в России" на свою продукцию имел каждый российский производитель независимо от места его нахождения. Система ТПП в РФ, представленная в 83 регионах и в 350 городах и муниципальных районах России, готова присоединиться к продвижению "Сделано в России", в том числе используя свои наработанные межрегиональные и международные связи, а также столетний опыт системы ТПП в России в области технологий и производства, экспертизы качества и безопасности продукции", - отметил говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев.
Участник Международной промышленной выставки Иннопром-2022 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
РЭЦ запускает цикл региональных мероприятий по программе "Сделано в России"
24 мая, 19:21
Программу "Сделано в России" Российский экспортный центр разработал в рамках решения задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Чтобы стать участником и получить добровольный сертификат "Сделано в России", компании необходимо подтвердить соответствие критериям у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации. Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность - именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под "зонтиком" "Сделано в России".
Подать заявку на участие в программе и получить "птичку" "Сделано в России"/Made in Russia можно на сайте РЭЦ. Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.
Координационный совет по поддержке экспорта был создан в 2020 году. В состав совета входят руководители деловых объединений (РСПП, ТПП РФ, "Деловой России" и "Опоры России"), Российского экспортного центра и экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" программы "Трансформация делового климата".
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Вероника НикишинаРоссияСделано в РоссииФорум "Сделано в России"
 
 
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