https://ria.ru/20230606/sertifikaty-1876471330.html

Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции

Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции - РИА Новости, 06.06.2023

Сертификатов "Сделано в России" выдано более чем на 600 видов продукции

Отечественные компании получили сертификат "Сделано в России" более чем на 600 видов продукции, рассказала на заседании Координационного совета по поддержке... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:02

2023-06-06T14:02

2023-06-06T14:02

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

россия

сделано в россии

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Отечественные компании получили сертификат "Сделано в России" более чем на 600 видов продукции, рассказала на заседании Координационного совета по поддержке экспорта на тему "Страновое продвижение российских товаров на зарубежных рынках" генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Мы видим большой интерес бизнеса к нашей системе добровольной сертификации и программе продвижения "Сделано в России". Ее участниками могут стать производители любой несырьевой продукции. Главное условие - компания должна производить или поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или улучшенными свойствами: органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность. Для компаний это не только способ еще раз подтвердить качество, но и помощь в продвижении под "зонтиком" "Сделано в России" на приоритетных рынках. В том числе это специальные рекламные кампании, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах РЭЦ, маркетинговые активности, в том числе в социальных и в торговых сетях, и многое другое", - сказала Никишина.В свою очередь, руководитель экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" в рамках программы "Трансформация делового климата" Виктор Вексельберг добавил, что "поддержка в продвижении продукции, особенно несырьевой, на новые рынки сейчас чрезвычайно важна". "Уверен, число участников программы "Сделано в России" будет увеличиваться. Мотором эффективного продвижения продукции будет оставаться совместная плодотворная работа бизнеса и власти на базе нашей экспертной группы по устранению административных барьеров, стоящих на пути экспорта", - отметил он."92% участников опроса РСПП считают, что необходимо продолжать реализацию программ и наиболее востребованных мер поддержки экспортной активности. 96% респондентов считают необходимым выделение дополнительных ресурсов, в том числе для содействия выходу компаний на новые рынки. Среди ключевых преимуществ продукции и услуг компаний респонденты отметили: качественные и технические характеристики товара/услуги, наличие партнеров в стране (странах), куда экспортируется продукция, и отчасти наличие международных сертификатов соответствия на продукцию/производство", - считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин."Элементы проникновения на определенный потребительский сегмент у каждой отрасли должны быть свои. Поэтому "зонтичные" форматы программы "Сделано в России" становятся сегодня единственным эффективным способом продвижения российских товаров. И здесь важна синергия как внутри отрасли, так и государственно-частное партнерство - координация этой работы с институтами развития, в частности, с РЭЦ. Для компаний также важна политическая поддержка со стороны государства в рамках деятельности межправкомиссий. Речь идет о сертификации продукции, о таможенно-тарифной политике со странами-партнерами и прочее", - добавил председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик."РЭЦ во главе с Вероникой Никишиной серьезно поддерживает внешнеэкономическую активность компаний несырьевого экспорта, и именно этот сектор сегодня активно растет. Теперь Центр делает следующий шаг – запуск системных мер для тех производителей, которые будут работать под "зонтиком" единого бренда "Сделано в России". И спрос на это точно есть, например, в КНР как раз заинтересованы в широкой линейке продуктов, а не в одном производителе. И перезапуск бренда "Сделано в России", который идет вместе с трансформацией экономики, как нельзя кстати. Считаю, что бренд "Сделано в России" должен звучать на национальных языках наших партнеров: например, на китайском для рынка КНР, на французском — для франкоговорящих регионов Африки и так далее. Также крайне важно сохранить логистическую субсидию и увеличить ее, это необходимо, чтобы разворот на юг и восток продолжался. Кроме этого, мы считаем важным акцентировать внимание на выставках за рубежом именно на тех странах, где сконцентрировано больше всего наших партнеров", - высказал предложения президент "Опоры России" Александр Калинин."Основная часть российских производителей, в том числе известных брендов товаров, находится в регионах, большинство из них являются членами ТПП РФ. Программа "Сделано в России" позволяет производителям получить высокий статус и известность товаров по всей стране и за рубежом. Важно, чтобы возможность получить сертификат "Сделано в России" на свою продукцию имел каждый российский производитель независимо от места его нахождения. Система ТПП в РФ, представленная в 83 регионах и в 350 городах и муниципальных районах России, готова присоединиться к продвижению "Сделано в России", в том числе используя свои наработанные межрегиональные и международные связи, а также столетний опыт системы ТПП в России в области технологий и производства, экспертизы качества и безопасности продукции", - отметил говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев.Программу "Сделано в России" Российский экспортный центр разработал в рамках решения задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Чтобы стать участником и получить добровольный сертификат "Сделано в России", компании необходимо подтвердить соответствие критериям у аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной сертификации. Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, надежность - именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции продвигаются под "зонтиком" "Сделано в России".Подать заявку на участие в программе и получить "птичку" "Сделано в России"/Made in Russia можно на сайте РЭЦ. Российский экспортный центр и Фонд "Росконгресс" реализуют программу "Сделано в России", куда входит система добровольной сертификации "Сделано в России" и поддержка национального бренда Made in Russia.Координационный совет по поддержке экспорта был создан в 2020 году. В состав совета входят руководители деловых объединений (РСПП, ТПП РФ, "Деловой России" и "Опоры России"), Российского экспортного центра и экспертной группы "Экспорт товаров и услуг" программы "Трансформация делового климата".

https://ria.ru/20230313/rets-1857472974.html

https://ria.ru/20230524/tsikl-1873947019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, россия, сделано в россии, форум "сделано в россии"