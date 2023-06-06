https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876338651.html

Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы

Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы - РИА Новости, 06.06.2023

Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы

Очередная порция санкций США против России является проявлением откровенно деструктивной линии Вашингтона по разладу отношений суверенных государств в мире,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T00:57

2023-06-06T00:57

2023-06-06T00:57

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вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Очередная порция санкций США против России является проявлением откровенно деструктивной линии Вашингтона по разладу отношений суверенных государств в мире, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. "Налицо использование здешними властями излюбленного - но от этого не ставшего менее избитым - жанра "шпиономании". Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру", - прокомментировали в дипмиссии новые антироссийские санкции, объявленные в понедельник. В посольстве добавили, что фиксируют продолжающиеся попытки американских "стратегов" сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ.

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

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россия, вашингтон (штат), сша, снг, в мире