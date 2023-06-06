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Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы - РИА Новости, 06.06.2023
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00:57 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sanktsii-1876338651.html
Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы
Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы - РИА Новости, 06.06.2023
Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы
Очередная порция санкций США против России является проявлением откровенно деструктивной линии Вашингтона по разладу отношений суверенных государств в мире,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:57
2023-06-06T00:57
россия
вашингтон (штат)
сша
снг
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Очередная порция санкций США против России является проявлением откровенно деструктивной линии Вашингтона по разладу отношений суверенных государств в мире, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. "Налицо использование здешними властями излюбленного - но от этого не ставшего менее избитым - жанра "шпиономании". Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру", - прокомментировали в дипмиссии новые антироссийские санкции, объявленные в понедельник. В посольстве добавили, что фиксируют продолжающиеся попытки американских "стратегов" сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ.
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россия, вашингтон (штат), сша, снг, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, СНГ, В мире
Посольство России в США отреагировало на расширение санкций против Москвы

Посольство России в США: санкции против Москвы вносят разлад в отношения многих государств

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Очередная порция санкций США против России является проявлением откровенно деструктивной линии Вашингтона по разладу отношений суверенных государств в мире, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
"Налицо использование здешними властями излюбленного - но от этого не ставшего менее избитым - жанра "шпиономании". Проявление откровенно деструктивной линии Вашингтона на внесение разлада в отношения суверенных государств по всему миру", - прокомментировали в дипмиссии новые антироссийские санкции, объявленные в понедельник.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
Вчера, 08:00
В посольстве добавили, что фиксируют продолжающиеся попытки американских "стратегов" сеять раздор между Россией и ее соседями и партнерами, прежде всего, на пространстве СНГ.
 
РоссияВашингтон (штат)СШАСНГВ мире
 
 
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