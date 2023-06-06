https://ria.ru/20230606/samolety-1876536689.html

Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета

Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 06.06.2023

Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:31

2023-06-06T17:31

2023-06-06T18:46

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

су-25

су-27

ми-8 амтш

безопасность

украина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM, а также снаряды РСЗО и дроны, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики; истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики; два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракета HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 19 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

https://ria.ru/20230605/f-16-1876331620.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, су-25, су-27, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр