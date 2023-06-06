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Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 06.06.2023 (обновлено: 18:46 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/samolety-1876536689.html
Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета
Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета - РИА Новости, 06.06.2023
Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:31
2023-06-06T18:46
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
су-25
су-27
ми-8 амтш
безопасность
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM, а также снаряды РСЗО и дроны, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики; истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики; два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракета HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 19 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
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россия, донецкая народная республика, су-25, су-27, ми-8 амтш, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Су-25, Су-27, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и два вертолета

Минобороны: системы ПВО за сутки сбили два украинских Су-25, один Су-27 и два Ми-8

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один истребитель Су-27, два военных вертолёта Ми-8, ракеты Storm Shadow и HARM, а также снаряды РСЗО и дроны, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой Народной Республики; истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой Народной Республики; два украинских вертолета Ми-8 в районах населенных пунктов Новодаровка Запорожской области и Водянское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО за сутки перехватила крылатую ракету Storm Shadow, противорадиолокационную ракета HARM, 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 19 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСу-25Су-27Ми-8 АМТШБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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