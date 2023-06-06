https://ria.ru/20230606/russkiy_yazyk-1876419017.html

Русский остается одним из ведущих языков мира – эксперты

Русский остается одним из ведущих языков мира – эксперты - РИА Новости, 06.06.2023

Русский остается одним из ведущих языков мира – эксперты

В рамках празднования Дня русского языка, ежегодно отмечаемого 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, медиагруппа "Россия сегодня"... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:24

2023-06-06T11:24

2023-06-06T11:47

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В рамках празднования Дня русского языка, ежегодно отмечаемого 6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, медиагруппа "Россия сегодня" провела международный круглый стол с экспертами из России, Испании, Индии, Ирана, Сербии и Египта. На площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы в Москве выступили заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Павел Шевцов и ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская. Из зарубежных стран в онлайн-формате к дискуссии присоединились профессор кафедры славянской и греческой филологии Гранадского университета Рафаэль Гусман Тирадо (Испания), профессор Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру Мита Нараян (Индия), доцент кафедры русского языка и литературы, руководитель Русского центра Тегеранского университета Захра Мохаммади (Иран), доцент кафедры славистики Белградского университета Елена Гинич (Сербия), заведующий кафедрой русского языка университета Айн-Шамс Мохамед Эльгебали (Египет).Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов отметил, что агентство ведет активную работу по подготовке и переподготовке преподавателей русского языка за рубежом: "Мы максимально заинтересованы в том, чтобы оказывать поддержку и университетам, и школам, и преподавателям частной практики". Шевцов рассказал, что около 30 тысяч человек из 175 стран приедут в Россию в 2023 году для получения образования по квоте правительства РФ, Россотрудничество заинтересовано в привлечении студентов из Африки и Юго-Восточной Азии: "Большой интерес мы проявляем к тому же Африканскому континенту, к Юго-Восточной Азии. Мы нацелены на то, чтобы люди там тоже учили русский язык".Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Наталья Трухановская, ссылаясь на данные исследования института, сообщила, что русский язык сохранил пятое место среди мировых языков по индексу глобальной конкурентоспособности и второе место по количеству научных публикаций на русском в 2022 году."Русский язык не только сохранил своё пятое место среди глобальных языков мира по совокупности критериев, по которым мы оценивали положение русского языка, но и по ряду критериев даже улучшил своё место. Например, русский язык очень популярен в сфере научной коммуникации... Второе место по количеству научных публикаций занимает русский язык в том мировом рейтинге, который мы изучили и обобщили. Ровно так же имеет высокое место и русский язык в части количества средств массовой информации, выходящих на этом языке по всему миру, количество сайтов в интернете на русском языке и количество пользователей русскоязычных этих сайтов", – рассказала Трухановская в ходе своего выступления. Эксперт подчеркнула, что владение русским языком как иностранным остаётся значимым конкурентным преимуществом на международном рынке труда.Профессор кафедры славянской и греческой филологии Гранадского университета Рафаэль Гусман Тирадо отметил, что перевод современной русской литературы в Испании сейчас переживает свой золотой век: "Интерес в русской литературе как в Испании, так и во всем мире, предопределён всем ходом духовного и эстетического развития русской цивилизации. Русская литература заслуживает особого внимания со стороны иностранных литературоведов, переводчиков и студентов – не только потому, что она интереса и разнообразна, но и потому, что это хороший стимул для изучения русского языка. Русская литература даёт ключ в пониманию старых и современных реалий русской жизни и помогает понять сложность нашего противоречивого современного мира".Профессор Центра русских исследований Университета им. Джавахарлала Неру Мита Нараян, представляя основные направления работы вуза в области русистики, подчеркнула: "Русский язык сегодня сблизил наши великие страны – Индию и Россию. Обе страны имеют много общего – историю, культурное и духовное наследие, которые стали базисом для укрепления внешнеполитических взаимодействий и отношений между ними". Эксперт отметила, что распространение русского языка способствует сотрудничеству во многих областях, перекрестным обменам в многочисленных сферах, проведению исследований в области экономики, истории, религии, культуры, литературы и науки.Доцент кафедры славистики Белградского университета Елена Гинич рассказала о ситуации с изучением русского языка в Сербии. Если во времена Югославии русский был одним из ведущих иностранных языков в стране, то на настоящий момент русский как иностранный изучает порядка 10 процентов сербских школьников. Эксперт отметила, что Общество Славистов Сербии на базе Белградского университета последовательно выступает за сохранение традиции преподавания и изучения русского языка в стране.Руководитель Русского центра Тегеранского университета Захра Мохаммади подчеркнула роль культурного диалога в вопросе продвижения русского языка: "Несмотря на то, что уже 80 лет в Иране есть кафедра русского языка и литературы, мне кажется, что нельзя сказать, что этого достаточно. До сих пор приоритет в развитии двусторонних отношений отдаётся развитию экономического, политического и военного сотрудничества, и никогда развитие культурных отношений не было в приоритете для наших политиков". По мнению эксперта, необходимо создать условия для диалога между культурами и цивилизациями.Заведующий кафедрой русского языка университета Айн-Шамс Мохамед Эльгебали рассказал о росте интереса к русистике среди учащихся страны: "В Египте до 2015 года существовала одна кафедра русского языка, с 2015 стало три, а с 2018 уже восемь. Это говорит о большом росте интереса к русскому языку и русской культуре и в Египте, и вообще в арабском мире". Эксперт подчеркнул особую роль профессиональных переводов русской литературы на арабский язык, отметив, что необходимо поощрять переводчиков через составление перечня наиболее важных и интересных книг, оказывать поддержку в процессе приобретения авторских прав на произведения российских авторов.День русского языка ежегодно отмечается 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, с момента подписания указа президентом РФ Владимиром Путиным в 2011 году. Праздник посвящён русскому языку как части мирового культурного и духовного наследия, средству международного общения и достоянию народов России.

https://ria.ru/20230606/russkiy_yazyk-1876179390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, москва, россия сегодня