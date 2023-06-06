https://ria.ru/20230606/russkiy_yazyk-1876179390.html

День русского языка

День русского языка - РИА Новости, 06.06.2023

День русского языка

6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T01:19

2023-06-06T01:19

2023-06-06T01:19

справки

россия

день русского языка

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6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) в России и в мире отмечается День русского языка. Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято Департаментом общественной информации (ныне Департамент глобальных коммуникаций) Секретариата ООН 20 февраля 2010 года, накануне Международного дня родного языка (21 февраля), в рамках программы развития многоязычия и сохранения культурного многообразия.Одна из целей этой программы – поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.Цель проводимых дней языков ООН – повышение информированности об истории, культуре и развитии каждого из этих шести языков среди сотрудников организации. 6 июня 2011 года президент России подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России. Праздник был установлен в целях сохранения, поддержки и дальнейшего развития русского языка как общенационального достояния народов РФ, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Русский язык формировался веками, став результатом смешения различных славянских наречий, церковнославянского и греческого языков.Русский – один из крупнейших языков мира. Согласно Индексу положения русского языка в мире-2023, подготовленному Институтом русского языка имени А.С. Пушкина, по числу говорящих на нем русский занимает девятое место – на нем говорят 255 миллионов человек. В целом по популярности и распространению русский язык занимает пятое место в мире среди глобальных языков. По числу международных организаций, считающих русский официальным, он занимает четвертое место; по числу научных публикаций – пятое; по количеству СМИ, выходящих на языке, – шестое; по числу пользователей интернета русский язык – девятый. По числу сайтов на русском языке третий год подряд он занимает второе место после английского.Важное положение русские язык занимает на постсоветском пространстве. В использовании русского в государственно-общественной сфере лидируют Белоруссия, Казахстан и Киргизия. По критерию представленности образования на русском – Южная Осетия, Белоруссия, Абхазия и Киргизия. По представленности русского в сфере культуры первые – Белоруссия, Казахстан и Таджикистан. Тройка лидеров в общем рейтинге распространения русского языка в СНГ: Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Русский также является четвертым из наиболее переводимых в мире языков.В настоящее время на русском языке, помимо России, говорят около 127 миллионов за рубежом.Одним из важнейших инструментов расширения международного культурно-гуманитарного сотрудничества России с другими странами является поддержка и продвижение русского языка за рубежом.Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), созданное указом президента РФ в сентябре 2008 года, совместно с посольствами, научными и образовательными организациями ежегодно проводит различные мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и стимулирование интереса к его изучению, а также повышение уровня его преподавания в странах пребывания. Россотрудничество участвует в реализации Концепции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом и Концепции "Русская школа за рубежом".Концепцию государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом президент России утвердил в ноябре 2015 года. Среди ее целей – усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в мире, поддержка изучения и преподавания русского языка, совершенствование инфраструктуры, используемой для развития международного культурно-гуманитарного и научно-образовательного сотрудничества и пр.В том же году президентом РФ была утверждена Концепция "Русская школа за рубежом". Ее целями является обеспечение доступа к российскому образованию и образованию на русском языке для проживающих за рубежом граждан вне зависимости от их подданства, создание условий для получения ими общего образования, формирование у новых поколений в процессе обучения за рубежом уважения к правам и свободам человека и позитивного отношения к современной России и пр. По разным оценкам, русскоязычная диаспора в мире насчитывает около 25-30 миллионов соотечественников.Мероприятия ко Дню русского языка проходят по всему миру. Так, активное участие в различных акциях принимают коллективы фонда "Русский мир" в университетах и других образовательных заведениях Казахстана, Киргизии, Польши, Словакии, Болгарии, Испании, Китая, Монголии, Аргентины, Эквадора, Греции, Германии, Сирии и других стран. С 2020 года проходит всероссийская акция "Декламируй", в ходе которой ее участники читают стихи Александра Пушкина. Цель акции – популяризация и сохранение самобытности русского языка путем декламирования произведений поэта и других авторов, а также собственного сочинения. В 2020 году акция прошла впервые, ее охват онлайн и офлайн составил 68 732 человека. В акции приняли участие 48 субъектов РФ. В 2021 году общий охват акции составил 141 939 человека из 57 субъектов страны. В июне 2022 года акция состоялась в третий раз, ее организовали участники движения "Волонтеры культуры". С 2015 года ежегодно в Москве проходит книжный фестиваль "Красная площадь" – главное литературное событие страны. 3-6 июня 2022 года он прошел в восьмой раз. Его гостями стали почти 200 тысяч человек. Более 400 российских издательств из 60 регионов страны представили книги читателям, пополнившим свои библиотеки на более чем 200 тысяч книг. Онлайн аудитория мероприятий фестиваля составила более девяти миллионов человек. Опубликовано более 1400 информационных материалов, теле- и радиосюжетов. Прошли встречи с известными писателями, среди них Павел Басинский, Сергей Шаргунов, Сергей Лукьяненко, Алексей Сальников, Захар Прилепин, Анна Матвеева и многие другие. В 2023 году фестиваль проходит 2-6 июня. В программе мероприятия – встречи с писателями и поэтами, художниками и иллюстраторами. Третий год подряд свою программу представляет Фестиваль национальных литератур, основная миссия которого – сохранение языков коренных народов России. По традиции завершится форум Пушкинским днем. Также 6 июня состоятся конкурсы чтецов, викторины, экскурсии и другие мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день русского языка