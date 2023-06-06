https://ria.ru/20230606/reorganizatsiya-1876311671.html

Ефимов: три участка бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: три участка бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 06.06.2023

Ефимов: три участка бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют по программе КРТ

Власти Москвы приняли решение о реорганизации трех участков бывшей промзоны "Хапиловка" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:10

2023-06-06T09:10

2023-06-06T09:14

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации трех участков бывшей промзоны "Хапиловка" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Восточном административном округе по программе КРТ реорганизуют три участка бывшей промзоны "Хапиловка" общей площадью свыше 4 гектаров. В рамках проекта здесь планируется построить почти 80 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Вложения в проект по редевелопменту площадок превысят 7,7 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в настоящее время на неэффективно используемых участках вблизи станций метро "Преображенская площадь" и "Семеновская" находятся открытая автостоянка, автосервис и устаревшие офисные здания.Ранее вице-мэр сообщил, что в Москве в активной стадии реализации находятся 30 проектов комплексного развития территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков общей площадью свыше 400 гектаров. На этих территориях планируют возвести более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых половина — современное жилье.

https://ria.ru/20230601/proekty-1875410346.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва