https://ria.ru/20230606/reorganizatsiya-1876311671.html
Ефимов: три участка бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют по программе КРТ
Ефимов: три участка бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют по программе КРТ - РИА Новости, 06.06.2023
Ефимов: три участка бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют по программе КРТ
Власти Москвы приняли решение о реорганизации трех участков бывшей промзоны "Хапиловка" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:10
2023-06-06T09:10
2023-06-06T09:14
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации трех участков бывшей промзоны "Хапиловка" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В Восточном административном округе по программе КРТ реорганизуют три участка бывшей промзоны "Хапиловка" общей площадью свыше 4 гектаров. В рамках проекта здесь планируется построить почти 80 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Вложения в проект по редевелопменту площадок превысят 7,7 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в настоящее время на неэффективно используемых участках вблизи станций метро "Преображенская площадь" и "Семеновская" находятся открытая автостоянка, автосервис и устаревшие офисные здания.Ранее вице-мэр сообщил, что в Москве в активной стадии реализации находятся 30 проектов комплексного развития территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков общей площадью свыше 400 гектаров. На этих территориях планируют возвести более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых половина — современное жилье.
https://ria.ru/20230601/proekty-1875410346.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Власти Москвы приняли решение о реорганизации трех участков бывшей промзоны "Хапиловка" по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В Восточном административном округе
по программе КРТ реорганизуют три участка бывшей промзоны "Хапиловка" общей площадью свыше 4 гектаров. В рамках проекта здесь планируется построить почти 80 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Вложения в проект по редевелопменту площадок превысят 7,7 миллиарда рублей", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что в настоящее время на неэффективно используемых участках вблизи станций метро "Преображенская площадь" и "Семеновская" находятся открытая автостоянка, автосервис и устаревшие офисные здания.
Ранее вице-мэр сообщил, что в Москве в активной стадии реализации находятся 30 проектов комплексного развития территорий бывших промзон и неэффективно используемых участков общей площадью свыше 400 гектаров. На этих территориях планируют возвести более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых половина — современное жилье.
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