https://ria.ru/20230606/razrusheniya-1876454780.html

В Кремле не прокомментировали влияние ЧП на Каховской ГЭС на спецоперацию

В Кремле не прокомментировали влияние ЧП на Каховской ГЭС на спецоперацию - РИА Новости, 06.06.2023

В Кремле не прокомментировали влияние ЧП на Каховской ГЭС на спецоперацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о влиянии ситуации на Каховской ГЭС на ход специальной военной операции России на РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:24

2023-06-06T13:24

2023-06-06T15:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

новая каховка

дмитрий песков

херсонская область

происшествия

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о влиянии ситуации на Каховской ГЭС на ход специальной военной операции России на Украине. "Это вопрос к Министерству обороны, я не могу рассуждать на эту тему", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, есть ли у Кремля оценки того, как разрушения на ГЭС могут сказаться на ходе спецоперации. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России).

https://ria.ru/20230606/vsu-1876453019.html

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украина

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

россия, украина, новая каховка, дмитрий песков, херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс