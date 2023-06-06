https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
По Каховской ГЭС минувшей ночью украинскими войсками была нанесена серия ударов, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:25
2023-06-06T09:25
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховская гэс
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн – РИА Новости. По Каховской ГЭС минувшей ночью украинскими войсками была нанесена серия ударов, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет."В два часа ночи был осуществлен ряд ударов", - сказал Леонтьев.Он назвал произошедшее актом терроризма со стороны Украины.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876362280.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
Глава Новой Каховки Леонтьев: верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась, началось затопление