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В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:25 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/razrushenie-1876364246.html
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС
По Каховской ГЭС минувшей ночью украинскими войсками была нанесена серия ударов, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:25
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховская гэс
происшествия
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн – РИА Новости. По Каховской ГЭС минувшей ночью украинскими войсками была нанесена серия ударов, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет."В два часа ночи был осуществлен ряд ударов", - сказал Леонтьев.Он назвал произошедшее актом терроризма со стороны Украины.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya-1876362280.html
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новая каховка, каховская гэс, происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховская ГЭС, Происшествия, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке рассказали, как была разрушена Каховская ГЭС

Глава Новой Каховки Леонтьев: верхняя часть Каховской ГЭС разрушилась, началось затопление

Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Затопление Новой Каховки после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 6 июн – РИА Новости. По Каховской ГЭС минувшей ночью украинскими войсками была нанесена серия ударов, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
«
"В два часа ночи был осуществлен ряд ударов", - сказал Леонтьев.
Он назвал произошедшее актом терроризма со стороны Украины.
Наступила катастрофа – глава администрации Новой Каховки о разрушении Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки назвал разрушение Каховской ГЭС катастрофой
Вчера, 09:08
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховская ГЭСПроисшествияВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
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