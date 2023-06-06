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Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири - РИА Новости, 06.06.2023
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Омская область
 
10:17 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/proizvodstvo-1876388255.html
Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири
Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири - РИА Новости, 06.06.2023
Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири
Глава Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омские промышленные предприятия за увеличение выпуска продукции, значительный вклад в импортозамещение и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:17
2023-06-06T10:17
омская область
омская область
россия
виталий хоценко
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омские промышленные предприятия за увеличение выпуска продукции, значительный вклад в импортозамещение и экономику региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Сибири по индексу промышленного производства Омская область на первом месте. По данным Росстата за январь-апрель 2023 года индекс промышленного производства Омской области составил 107,3%. Это на 6,7% больше, чем в среднем по России, а также на 8,2% превышает показатель по СФО. "Омская промышленность справляется с поставленными задачами и вызовами. За прошедший год ряд омских предприятий успешно внедрили на своих производствах российские решения. Некоторые из них многократно увеличили выпуск продукции. Благодарю омских промышленников за значительный вклад в импортозамещение и экономику региона", - заявил Виталий Хоценко. Рост промышленного производства в регионе можно объяснить увеличением выпуска на обрабатывающих производствах. Среди промышленных регионов СФО Омская область также на первом месте. Выросли объемы выпуска одежды, полиграфии, кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования и мебели.
https://ria.ru/20230605/khotsenko-1876241151.html
https://ria.ru/20230603/omsk-1875921206.html
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омская область, россия, виталий хоценко, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Омская область , Омская область, Россия, Виталий Хоценко, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири

Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВрио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Врио губерна­тора Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омские промышленные предприятия за увеличение выпуска продукции, значительный вклад в импортозамещение и экономику региона, рассказали в пресс-службе областного правительства.
В Сибири по индексу промышленного производства Омская область на первом месте. По данным Росстата за январь-апрель 2023 года индекс промышленного производства Омской области составил 107,3%. Это на 6,7% больше, чем в среднем по России, а также на 8,2% превышает показатель по СФО.
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Хоценко поручил изучить инвестиционный потенциал районов Омской области
5 июня, 14:58
"Омская промышленность справляется с поставленными задачами и вызовами. За прошедший год ряд омских предприятий успешно внедрили на своих производствах российские решения. Некоторые из них многократно увеличили выпуск продукции. Благодарю омских промышленников за значительный вклад в импортозамещение и экономику региона", - заявил Виталий Хоценко.
Рост промышленного производства в регионе можно объяснить увеличением выпуска на обрабатывающих производствах. Среди промышленных регионов СФО Омская область также на первом месте. Выросли объемы выпуска одежды, полиграфии, кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования и мебели.
Ленинградский мост через реку Иртыш в городе Омске - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
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3 июня, 10:28
 
Омская областьОмская областьРоссияВиталий ХоценкоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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