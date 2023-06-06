https://ria.ru/20230606/proizvodstvo-1876388255.html

Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири

Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири - РИА Новости, 06.06.2023

Хоценко: Омская область стала лидером промышленного производства в Сибири

Глава Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омские промышленные предприятия за увеличение выпуска продукции, значительный вклад в импортозамещение и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:17

2023-06-06T10:17

2023-06-06T10:17

омская область

омская область

россия

виталий хоценко

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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ОМСК, 6 июн - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко поблагодарил омские промышленные предприятия за увеличение выпуска продукции, значительный вклад в импортозамещение и экономику региона, рассказали в пресс-службе областного правительства. В Сибири по индексу промышленного производства Омская область на первом месте. По данным Росстата за январь-апрель 2023 года индекс промышленного производства Омской области составил 107,3%. Это на 6,7% больше, чем в среднем по России, а также на 8,2% превышает показатель по СФО. "Омская промышленность справляется с поставленными задачами и вызовами. За прошедший год ряд омских предприятий успешно внедрили на своих производствах российские решения. Некоторые из них многократно увеличили выпуск продукции. Благодарю омских промышленников за значительный вклад в импортозамещение и экономику региона", - заявил Виталий Хоценко. Рост промышленного производства в регионе можно объяснить увеличением выпуска на обрабатывающих производствах. Среди промышленных регионов СФО Омская область также на первом месте. Выросли объемы выпуска одежды, полиграфии, кокса и нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также электрического оборудования и мебели.

https://ria.ru/20230605/khotsenko-1876241151.html

https://ria.ru/20230603/omsk-1875921206.html

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

омская область, россия, виталий хоценко, федеральная служба государственной статистики (росстат)