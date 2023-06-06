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Экс-глава минздрава Приангарья стал фигурантом третьего уголовного дела - РИА Новости, 06.06.2023
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06:47 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/priangare-1876352265.html
Экс-глава минздрава Приангарья стал фигурантом третьего уголовного дела
Экс-глава минздрава Приангарья стал фигурантом третьего уголовного дела - РИА Новости, 06.06.2023
Экс-глава минздрава Приангарья стал фигурантом третьего уголовного дела
Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:47
2023-06-06T06:47
происшествия
иркутская область
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московская биржа
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ИРКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области. Сандаков причастен к афере с закупкой медоборудования. Он был задержан в ноябре прошлого года и отправлен в СИЗО на два месяца. Его арестовали в январе 2023 года по обвинению в мошенничестве. Всего по делу проходит семь человек, в том числе должностные лица министерства здравоохранения Иркутской области и директор коммерческой организации. По данным СК, в 2021 году обвиняемые, используя свои служебные полномочия, искусственно завысили начальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения. Аффилированная с участниками аукциона коммерческая фирма получила контракт и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 миллионов рублей. В апреле по материалам УФСБ РФ по Иркутской области было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о получении взятки. Третье дело возбуждено на основании результатов финансового расследования Росфинмониторинга СФО. "Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении. По версии следствия, весной 2022 года Яков Сандаков для легализации 8 миллионов рублей, полученных в виде взяток, провел ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Затем на деньги, полученные от продажи ценных бумаг, он купил квартиру в Москве.
https://ria.ru/20230601/rosimuschestvo-1875495657.html
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происшествия, иркутская область, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московская биржа
Происшествия, Иркутская область, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московская биржа
Экс-глава минздрава Приангарья стал фигурантом третьего уголовного дела

Экс-глава минздрава Приангарья Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
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ИРКУТСК, 6 июн - РИА Новости. Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела, сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.
Сандаков причастен к афере с закупкой медоборудования. Он был задержан в ноябре прошлого года и отправлен в СИЗО на два месяца. Его арестовали в январе 2023 года по обвинению в мошенничестве. Всего по делу проходит семь человек, в том числе должностные лица министерства здравоохранения Иркутской области и директор коммерческой организации. По данным СК, в 2021 году обвиняемые, используя свои служебные полномочия, искусственно завысили начальную цену контракта, использовав подложные коммерческие предложения.
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Аффилированная с участниками аукциона коммерческая фирма получила контракт и поставила в больницу оборудование по завышенной рыночной стоимости. Разница в цене составила более 10 миллионов рублей. В апреле по материалам УФСБ РФ по Иркутской области было возбуждено еще одно уголовное дело по статье о получении взятки. Третье дело возбуждено на основании результатов финансового расследования Росфинмониторинга СФО.
"Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, весной 2022 года Яков Сандаков для легализации 8 миллионов рублей, полученных в виде взяток, провел ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Затем на деньги, полученные от продажи ценных бумаг, он купил квартиру в Москве.
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