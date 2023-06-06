https://ria.ru/20230606/prestupleniya-1876490296.html

В ДНР заявили, что преступления Киева становятся все изощреннее

В ДНР заявили, что преступления Киева становятся все изощреннее - РИА Новости, 06.06.2023

В ДНР заявили, что преступления Киева становятся все изощреннее

Жестокость киевских властей по отношению к населению освобождаемых Россией территорий растет с каждым новым городом, факты всех военных преступлений Киева лягут РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:10

2023-06-06T15:10

2023-06-06T15:10

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

россия

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Жестокость киевских властей по отношению к населению освобождаемых Россией территорий растет с каждым новым городом, факты всех военных преступлений Киева лягут в основу одного большого уголовного дела против Украины, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. "Конкретно эта ситуация про расстрелы (в Артемовске): мы с вами слышим о таком уже не в первый раз. Такая же ситуация была в городе Волноваха, потом - в Мариуполе. Обратите внимание, что с каждым новым освобожденным городом, где остаются наши люди и ждут освобождения этого города, с ними (власти Украины) поступают все хуже и хуже, намного озлобленнее. И все эти военные преступления, все издевательства над нашими гражданами становятся все изощреннее и изощреннее", - сказала Морозова. Любые военные преступления совершаемые Киевом будут расследованы, заявила омбудсмен. "Никакого другого разговора здесь просто не может быть. Сейчас происходит разминирование Артемовска. После чего и у Следственного комитета, и у других компетентных органов, в том и числе и у нас, будет возможность попасть в Артемовск, где мы точно так же будем проводить ту же работу, которую проводили на других освобожденных территориях", - подчеркнула Морозова. Эвакуированные из Артемовска мирные жители сообщили РИА Новости о фактах открытых и массовых убийств жителей города украинскими снайперами. Вскрылись и факты совершения украинской армией подрывов гранатами бомбоубежищ и подвалов, где скрывались мирные жители.

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

артемовск

киев

россия

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артемовск, киев, россия, дарья морозова