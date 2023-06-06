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На Херсонском направлении Киев потерял более 25 человек и САУ "Акация"
На Херсонском направлении Киев потерял более 25 человек и САУ "Акация" - РИА Новости, 06.06.2023
На Херсонском направлении Киев потерял более 25 человек и САУ "Акация"
На херсонском направлении российские войска уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два пикапа и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:33
2023-06-06T17:33
2023-06-06T17:54
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На херсонском направлении российские войска уничтожили более 25 украинских военнослужащих, два пикапа и самоходку "Акация", сообщили в Минобороны РФ. "На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
На Херсонском направлении Киев потерял более 25 человек и САУ "Акация"
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 25 человек и САУ на Херсонском направлении