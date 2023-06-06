https://ria.ru/20230606/posuda-1876592518.html

На Кубани создадут производство стеклянной посуды

На Кубани создадут производство стеклянной посуды - РИА Новости, 06.06.2023

На Кубани создадут производство стеклянной посуды

Фонд развития промышленности Кубани направит 200 миллионов рублей на создание завода по импортозамещающему производству композитного стекла в Армавире, сообщили РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T21:39

2023-06-06T21:39

2023-06-06T21:39

краснодарский край

армавир

фонд развития промышленности

технологии

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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани направит 200 миллионов рублей на создание завода по импортозамещающему производству композитного стекла в Армавире, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В Армавире построят завод по производству стеклянной посуды. На проект по созданию импортозамещающего производства композитного стекла из Фонда развития промышленности региона направят 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По словам министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько, средства будут выделены в рамках краевой программы "Импортозамещение" со ставкой 0,1% годовых. "Проект строительства завода по производству стеклянной посуды и изделий из стекла реализует предприятие "Горница". Компания давно работает на краевом рынке, выпуская литую алюминиевую посуду. Это производство полного цикла, где ежемесячно производят до 200 тысяч единиц продукции. На первом этапе предприятие планирует выпускать крышки из боросиликатного жаропрочного стекла. На сегодняшний день доля импорта такой продукции превышает 50 процентов на российском рынке", – передаёт пресс-служба слова Хмелько. Директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев добавил, что с начала 2023 года Фондом уже профинансировано 16 проектов на 393 миллионов рублей. Это предприятия машиностроения, металлообработки, химической, легкой, пищевой промышленности, мебельной и деревообрабатывающей отраслей.

https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html

армавир

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армавир, фонд развития промышленности, технологии