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На Кубани создадут производство стеклянной посуды
На Кубани создадут производство стеклянной посуды - РИА Новости, 06.06.2023
На Кубани создадут производство стеклянной посуды
Фонд развития промышленности Кубани направит 200 миллионов рублей на создание завода по импортозамещающему производству композитного стекла в Армавире, сообщили РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:39
2023-06-06T21:39
2023-06-06T21:39
краснодарский край
армавир
фонд развития промышленности
технологии
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КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости. Фонд развития промышленности Кубани направит 200 миллионов рублей на создание завода по импортозамещающему производству композитного стекла в Армавире, сообщили в пресс-службе администрации региона. "В Армавире построят завод по производству стеклянной посуды. На проект по созданию импортозамещающего производства композитного стекла из Фонда развития промышленности региона направят 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По словам министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько, средства будут выделены в рамках краевой программы "Импортозамещение" со ставкой 0,1% годовых. "Проект строительства завода по производству стеклянной посуды и изделий из стекла реализует предприятие "Горница". Компания давно работает на краевом рынке, выпуская литую алюминиевую посуду. Это производство полного цикла, где ежемесячно производят до 200 тысяч единиц продукции. На первом этапе предприятие планирует выпускать крышки из боросиликатного жаропрочного стекла. На сегодняшний день доля импорта такой продукции превышает 50 процентов на российском рынке", – передаёт пресс-служба слова Хмелько. Директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев добавил, что с начала 2023 года Фондом уже профинансировано 16 проектов на 393 миллионов рублей. Это предприятия машиностроения, металлообработки, химической, легкой, пищевой промышленности, мебельной и деревообрабатывающей отраслей.
https://ria.ru/20230606/urozhay-1876590099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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армавир, фонд развития промышленности, технологии
Краснодарский край, Армавир, Фонд развития промышленности, Технологии
На Кубани создадут производство стеклянной посуды
На Кубани создадут импортозамещающее производство стеклянной посуды
КРАСНОДАР, 6 июн - РИА Новости.
Фонд развития промышленности Кубани направит 200 миллионов рублей на создание завода по импортозамещающему производству композитного стекла в Армавире, сообщили в пресс-службе администрации
региона.
"В Армавире построят завод по производству стеклянной посуды. На проект по созданию импортозамещающего производства композитного стекла из Фонда развития промышленности региона направят 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
По словам министра промышленной политики Кубани Дмитрия Хмелько, средства будут выделены в рамках краевой программы "Импортозамещение" со ставкой 0,1% годовых.
"Проект строительства завода по производству стеклянной посуды и изделий из стекла реализует предприятие "Горница". Компания давно работает на краевом рынке, выпуская литую алюминиевую посуду. Это производство полного цикла, где ежемесячно производят до 200 тысяч единиц продукции. На первом этапе предприятие планирует выпускать крышки из боросиликатного жаропрочного стекла. На сегодняшний день доля импорта такой продукции превышает 50 процентов на российском рынке", – передаёт пресс-служба слова Хмелько.
Директор краевого Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев добавил, что с начала 2023 года Фондом уже профинансировано 16 проектов на 393 миллионов рублей. Это предприятия машиностроения, металлообработки, химической, легкой, пищевой промышленности, мебельной и деревообрабатывающей отраслей.
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