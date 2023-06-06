https://ria.ru/20230606/postradavshie-1876549625.html
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь - РИА Новости, 06.06.2023
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь
Всем пострадавшим в результате подтопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС будет оказана финансовая поддержка, подготовлен соответствующий... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:09
2023-06-06T18:09
2023-06-06T18:09
херсонская область
владимир сальдо
каховская гэс
разрушение каховской гэс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481613_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_b701e6b1ace19a326fd77af6dfef631e.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим в результате подтопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС будет оказана финансовая поддержка, подготовлен соответствующий указ, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. "Я подготовил указ, согласно которому всем, кто пострадал, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876481613_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_626edc0f6d5c98be960497a49168a302.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь
Сальдо: пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим в результате подтопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС будет оказана финансовая поддержка, подготовлен соответствующий указ, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
"Я подготовил указ, согласно которому всем, кто пострадал, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить