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Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь - РИА Новости, 06.06.2023
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18:09 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/postradavshie-1876549625.html
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь - РИА Новости, 06.06.2023
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь
Всем пострадавшим в результате подтопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС будет оказана финансовая поддержка, подготовлен соответствующий... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:09
2023-06-06T18:09
херсонская область
владимир сальдо
каховская гэс
разрушение каховской гэс
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим в результате подтопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС будет оказана финансовая поддержка, подготовлен соответствующий указ, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо. "Я подготовил указ, согласно которому всем, кто пострадал, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
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херсонская область , владимир сальдо, каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь

Сальдо: пострадавшим от подтопления в Херсонской области окажут финансовую помощь

© Фото : администрация Новокаховского городского округаСитуация с подтоплением в Новой Каховке
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : администрация Новокаховского городского округа
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим в результате подтопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС будет оказана финансовая поддержка, подготовлен соответствующий указ, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
"Я подготовил указ, согласно которому всем, кто пострадал, у кого пострадали материальные ценности, жилище, посевы, бизнес, мы обязательно окажем финансовую поддержку", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
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Херсонская областьВладимир СальдоКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
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