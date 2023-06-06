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Послу Бельгии выразили протест из-за оружия ДРГ в Белгородской области
Послу Бельгии выразили протест из-за оружия ДРГ в Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2023
Послу Бельгии выразили протест из-за оружия ДРГ в Белгородской области
МИД России выразил протест послу Бельгии Марку Михельсону в связи с применением украинскими диверсантами переданного королевством оружия при нападении на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:18
2023-06-06T20:18
2023-06-06T22:05
россия
бельгия
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
в мире
специальная военная операция на украине
александр де кроо
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. МИД России выразил протест послу Бельгии Марку Михельсону в связи с применением украинскими диверсантами переданного королевством оружия при нападении на Белгородскую область, сообщило ведомство в Telegram-канале."Шестого июня в МИД России был вызван посол Бельгии в Москве Михельсон, которому был заявлен решительный протест в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области 22 мая", — говорится в публикации.Москва призвала Брюссель не закрывать глаза на поддержку Киевом террористов, пытающихся атаковать мирное население и гражданскую инфраструктуру в России.Накануне премьер-министр страны Александр де Кроо заявил, что бельгийские спецслужбы расследуют ситуацию с использованием диверсантами вооружений, предоставленных Украине со стороны королевства.При этом в Брюсселе подчеркивали, что оружие предназначалось исключительно для использования ВСУ с целью "защиты своей территории и населения". По словам бельгийских властей, это прямо указывалось в сопроводительных документах для каждой поставки.Королевство ранее сообщало о передаче Украине штурмовых винтовок для сил специального назначения SCAR, ракет производства США класса "воздух — воздух" AIM-120, ручных противотанковых гранатометов M72, противотанковых боеприпасов и автоматического оружия местного производства. Кроме того, Бельгия намеревалась направить Киеву бронетехнику и грузовые автомобили.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230604/belgiya-1876104266.html
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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россия, бельгия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, в мире, александр де кроо, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Россия, Бельгия, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область, В мире, Специальная военная операция на Украине, Александр де Кроо, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Послу Бельгии выразили протест из-за оружия ДРГ в Белгородской области
МИД вызвал посла Бельгии из-за оружия королевства в руках ДРГ в Белгородской области