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Польше присудили окончательное поражение в борьбе с ЕС - РИА Новости, 06.06.2023
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01:14 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/porazhenie-1876340587.html
Польше присудили окончательное поражение в борьбе с ЕС
Польше присудили окончательное поражение в борьбе с ЕС - РИА Новости, 06.06.2023
Польше присудили окончательное поражение в борьбе с ЕС
Решение суда Евросоюза признать польскую судебную реформу нарушающей законодательство ЕС стало "окончательным поражением" для Варшавы, пишет немецкий журнал Der РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T01:14
2023-06-06T01:14
в мире
польша
варшава
збигнев зебро
анджей дуда
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Решение суда Евросоюза признать польскую судебную реформу нарушающей законодательство ЕС стало "окончательным поражением" для Варшавы, пишет немецкий журнал Der Spiegel.В понедельник cуд ЕС постановил, что ряд положений польской судебной системы нарушает законодательство блока, поддержав решение Еврокомиссии. Генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро в ответ заявил, что решение суда в отношении республики писали политики, а не судьи."Окончательное поражение правительства в Варшаве: Европейский суд вновь признает судебную реформу в Польше от 2019 года нарушением законодательства ЕС", - указывает издание.В результате судебная вражда между ЕС и Польшей выходит на новый виток, говорится в статье. Из-за отказа Варшавы выполнять предыдущее решение суда ЕС на нее был наложен штраф в размере миллиона евро в день, в апреле 2023-го он был сокращен вдвое. Кроме того, Еврокомиссия удерживает несколько миллиардов евро для Польши из специального коронавирусного фонда.В декабре 2019 года Польша на законодательном уровне изменила национальные правила, касающиеся организации судов общей юрисдикции, административных судов и Верховного суда. В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Позднее суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф. В июне 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять ей штрафы.
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в мире, польша, варшава, збигнев зебро, анджей дуда, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Польша, Варшава, Збигнев Зебро, Анджей Дуда, Евросоюз, Еврокомиссия
Польше присудили окончательное поражение в борьбе с ЕС

Spiegel: решение суда ЕС по судебной реформе Польши стало для нее окончательным поражением

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Польши и ЕС
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги Польши и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Решение суда Евросоюза признать польскую судебную реформу нарушающей законодательство ЕС стало "окончательным поражением" для Варшавы, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
В понедельник cуд ЕС постановил, что ряд положений польской судебной системы нарушает законодательство блока, поддержав решение Еврокомиссии. Генпрокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро в ответ заявил, что решение суда в отношении республики писали политики, а не судьи.
"Окончательное поражение правительства в Варшаве: Европейский суд вновь признает судебную реформу в Польше от 2019 года нарушением законодательства ЕС", - указывает издание.
В результате судебная вражда между ЕС и Польшей выходит на новый виток, говорится в статье. Из-за отказа Варшавы выполнять предыдущее решение суда ЕС на нее был наложен штраф в размере миллиона евро в день, в апреле 2023-го он был сокращен вдвое. Кроме того, Еврокомиссия удерживает несколько миллиардов евро для Польши из специального коронавирусного фонда.
В декабре 2019 года Польша на законодательном уровне изменила национальные правила, касающиеся организации судов общей юрисдикции, административных судов и Верховного суда. В июле 2021 года Суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. Позднее суд ЕС в Люксембурге обязал Польшу выплачивать штраф. В июне 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, ликвидирующий дисциплинарную палату, после чего Варшава потребовала от ЕК перестать начислять ей штрафы.
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