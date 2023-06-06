https://ria.ru/20230606/poliklinika-1876451989.html
Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах
Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 06.06.2023
Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах
Новая частная поликлиника на 32 посещения в смену будет построена в городском округе Бронницы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:12
2023-06-06T13:12
2023-06-06T13:12
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новая частная поликлиника на 32 посещения в смену будет построена в городском округе Бронницы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Разрешение на строительство выдано региональным Минжилполитики. Поликлиника будет находиться по адресу: переулок Комсомольский, дом 59. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составят около 45 миллионов рублей.Площадь одноэтажного здания с антресолью составит свыше 550 квадратных метров. Поликлиника будет рассчитана на 32 посещения в смену. Ее оборудуют всем необходимым для качественной медпомощи пациентам. В учреждении будут работать 17 высококвалифицированных специалистов. На территории обустроят крытую стоянку для автомобилей.Проект сопровождает персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве региона.
https://ria.ru/20230602/kompleks-1875830670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), бронницы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бронницы
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новая частная поликлиника на 32 посещения в смену будет построена в городском округе Бронницы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на строительство выдано региональным Минжилполитики. Поликлиника будет находиться по адресу: переулок Комсомольский, дом 59. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составят около 45 миллионов рублей.
Площадь одноэтажного здания с антресолью составит свыше 550 квадратных метров. Поликлиника будет рассчитана на 32 посещения в смену. Ее оборудуют всем необходимым для качественной медпомощи пациентам. В учреждении будут работать 17 высококвалифицированных специалистов. На территории обустроят крытую стоянку для автомобилей.
Проект сопровождает персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве
региона.
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