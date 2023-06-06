Рейтинг@Mail.ru
Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:12 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/poliklinika-1876451989.html
Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах
Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах - РИА Новости, 06.06.2023
Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах
Новая частная поликлиника на 32 посещения в смену будет построена в городском округе Бронницы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:12
2023-06-06T13:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
бронницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876448579_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_38ba387022bbca7e6661cc3bd593cc84.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новая частная поликлиника на 32 посещения в смену будет построена в городском округе Бронницы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.Разрешение на строительство выдано региональным Минжилполитики. Поликлиника будет находиться по адресу: переулок Комсомольский, дом 59. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составят около 45 миллионов рублей.Площадь одноэтажного здания с антресолью составит свыше 550 квадратных метров. Поликлиника будет рассчитана на 32 посещения в смену. Ее оборудуют всем необходимым для качественной медпомощи пациентам. В учреждении будут работать 17 высококвалифицированных специалистов. На территории обустроят крытую стоянку для автомобилей.Проект сопровождает персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве региона.
https://ria.ru/20230602/kompleks-1875830670.html
московская область (подмосковье)
бронницы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876448579_160:0:1116:717_1920x0_80_0_0_6393b3de19f2f43c749f02d16965c317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), бронницы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Бронницы

Новую частную поликлинику построят в подмосковных Бронницах

© Правительство Московской областиПроектное решение строительства поликлиники в Бронницах
Проектное решение строительства поликлиники в Бронницах
© Правительство Московской области
Проектное решение строительства поликлиники в Бронницах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Новая частная поликлиника на 32 посещения в смену будет построена в городском округе Бронницы Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Разрешение на строительство выдано региональным Минжилполитики. Поликлиника будет находиться по адресу: переулок Комсомольский, дом 59. Застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Инвестиции в проект составят около 45 миллионов рублей.
Площадь одноэтажного здания с антресолью составит свыше 550 квадратных метров. Поликлиника будет рассчитана на 32 посещения в смену. Ее оборудуют всем необходимым для качественной медпомощи пациентам. В учреждении будут работать 17 высококвалифицированных специалистов. На территории обустроят крытую стоянку для автомобилей.
Проект сопровождает персональный менеджер центра содействия строительству при правительстве региона.
Торгово-офисный комплекс в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Торгово-офисный комплекс открылся в Звенигороде
2 июня, 16:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Бронницы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала