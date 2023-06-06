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В Херсонской области создали ПВР для жителей зоны подтопления из-за ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:55 06.06.2023 (обновлено: 17:10 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/podtoplenie-1876524611.html
В Херсонской области создали ПВР для жителей зоны подтопления из-за ГЭС
В Херсонской области создали ПВР для жителей зоны подтопления из-за ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
В Херсонской области создали ПВР для жителей зоны подтопления из-за ГЭС
В Геническе и Скадовске Херсонской области созданы пункты временного размещения для попавших в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:55
2023-06-06T17:10
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
геническ
россия
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. В Геническе и Скадовске Херсонской области созданы пункты временного размещения для попавших в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба администрации Херсонской области. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте. "В Геническе и Скадовске созданы пункты временного размещения. Жители округов, прилегающих к левому берегу Днепра, по желанию могут эвакуироваться в пункты временного размещения", - говорится в сообщении. В Геническе помещения, рассчитанные до 300 человек, уже готовы принимать людей. "Важная информация для желающих эвакуироваться: необходимо собрать в одном месте всех членов семьи, подготовить документы, деньги, ценные вещи и быть готовыми покинуть прибрежную зону... Ситуация полностью контролируемая. Эвакуация проходит организованно и предупредительно. Наши органы власти делают все необходимое для обеспечения безопасности", - подчеркнули в администрации и призвали всех сохранять спокойствие.
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херсонская область
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Затопленные магистраль и жилой сектор в Херсонской области
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происшествия, херсонская область , геническ, россия, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Геническ, Россия, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
В Херсонской области создали ПВР для жителей зоны подтопления из-за ГЭС

В Геническе и Скадовске организовали ПВР для жителей зоны подтопления после разрушения ГЭС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. В Геническе и Скадовске Херсонской области созданы пункты временного размещения для попавших в зону подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС, сообщает в Telegram-канале пресс-служба администрации Херсонской области.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
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"В Геническе и Скадовске созданы пункты временного размещения. Жители округов, прилегающих к левому берегу Днепра, по желанию могут эвакуироваться в пункты временного размещения", - говорится в сообщении.
В Геническе помещения, рассчитанные до 300 человек, уже готовы принимать людей.
"Важная информация для желающих эвакуироваться: необходимо собрать в одном месте всех членов семьи, подготовить документы, деньги, ценные вещи и быть готовыми покинуть прибрежную зону... Ситуация полностью контролируемая. Эвакуация проходит организованно и предупредительно. Наши органы власти делают все необходимое для обеспечения безопасности", - подчеркнули в администрации и призвали всех сохранять спокойствие.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьГеническРоссияКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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