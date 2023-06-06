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Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/podtoplenie-1876438395.html
Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС
Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС
Сегодня-завтра уровень подтопления территорий из-за разрушения Каховской ГЭС будет максимальным, наибольший негативный эффект ожидается на левой, пологой... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:31
2023-06-06T12:31
специальная военная операция на украине
каховская гэс
разрушение каховской гэс
украина
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сегодня-завтра уровень подтопления территорий из-за разрушения Каховской ГЭС будет максимальным, наибольший негативный эффект ожидается на левой, пологой стороне Днепра, затем вода постепенно будет спадать, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. "В течение ближайших двух-трех суток территории нижнего бьефа будут значительно подтоплены. Сегодня-завтра уровень подтопления будет максимальным. Затрудняюсь сказать каким – не имею информации об актуальном уровне верхнего бьефа на момент подрыва. В последующем уровень будет постепенно спадать, но очевидно, что наибольший негативный эффект будет на левой, пологой стороне Днепра (территория, контролируемая Россией), - сказал эксперт. Он также отметил, что несмотря на серьезность повреждений станции, проблем с энергоснабжением ждать не стоит. "Разрушения критичны, на видео с дронов видно, что пострадала не только плотина, но и машзал... По перебоям с электроэнергией - не думаю. Выпадение 335 МВт, на мой взгляд, не должно значительно повлиять в рамках всей страны", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС, Украина, Россия
Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС

Украинский эксперт: подтопление из-за Каховской ГЭС достигнет пика сегодня-завтра

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сегодня-завтра уровень подтопления территорий из-за разрушения Каховской ГЭС будет максимальным, наибольший негативный эффект ожидается на левой, пологой стороне Днепра, затем вода постепенно будет спадать, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды.
Последствия обстрелов ВСУ Каховской ГЭС. Стоп-кадр видео
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Вчера, 10:31
«
"В течение ближайших двух-трех суток территории нижнего бьефа будут значительно подтоплены. Сегодня-завтра уровень подтопления будет максимальным. Затрудняюсь сказать каким – не имею информации об актуальном уровне верхнего бьефа на момент подрыва. В последующем уровень будет постепенно спадать, но очевидно, что наибольший негативный эффект будет на левой, пологой стороне Днепра (территория, контролируемая Россией), - сказал эксперт.
Он также отметил, что несмотря на серьезность повреждений станции, проблем с энергоснабжением ждать не стоит. "Разрушения критичны, на видео с дронов видно, что пострадала не только плотина, но и машзал... По перебоям с электроэнергией - не думаю. Выпадение 335 МВт, на мой взгляд, не должно значительно повлиять в рамках всей страны", - заключил собеседник агентства.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Каховская гидроэлектростанция
Вчера, 10:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховская ГЭСРазрушение Каховской ГЭСУкраинаРоссия
 
 
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