https://ria.ru/20230606/podtoplenie-1876438395.html

Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС

Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023

Эксперт рассказал, когда ждать пика подтопления из-за разрушения ГЭС

Сегодня-завтра уровень подтопления территорий из-за разрушения Каховской ГЭС будет максимальным, наибольший негативный эффект ожидается на левой, пологой... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:31

2023-06-06T12:31

2023-06-06T12:31

специальная военная операция на украине

каховская гэс

разрушение каховской гэс

украина

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сегодня-завтра уровень подтопления территорий из-за разрушения Каховской ГЭС будет максимальным, наибольший негативный эффект ожидается на левой, пологой стороне Днепра, затем вода постепенно будет спадать, рассказал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, пожелавший остаться неназванным. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Обстрел ГЭС, предположительно, велся из РСЗО "Ольха". В настоящее время идет нерегулируемый сброс воды. "В течение ближайших двух-трех суток территории нижнего бьефа будут значительно подтоплены. Сегодня-завтра уровень подтопления будет максимальным. Затрудняюсь сказать каким – не имею информации об актуальном уровне верхнего бьефа на момент подрыва. В последующем уровень будет постепенно спадать, но очевидно, что наибольший негативный эффект будет на левой, пологой стороне Днепра (территория, контролируемая Россией), - сказал эксперт. Он также отметил, что несмотря на серьезность повреждений станции, проблем с энергоснабжением ждать не стоит. "Разрушения критичны, на видео с дронов видно, что пострадала не только плотина, но и машзал... По перебоям с электроэнергией - не думаю. Выпадение 335 МВт, на мой взгляд, не должно значительно повлиять в рамках всей страны", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html

https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_gidroelektrostantsiya-1876397680.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

каховская гэс, разрушение каховской гэс, украина, россия