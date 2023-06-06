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Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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19:24 06.06.2023
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Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
2023-06-06T19:24
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видео
россия
украина
днепр (город)
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Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
россия
украина
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РИА Новости
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4.7
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353
60
353
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Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС
Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
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видео, россия, украина, днепр (город), видео
Видео, Россия, Украина, Днепр (город)
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
2023-06-06T19:24
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Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС

Читать ria.ru в
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
 
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