https://ria.ru/20230606/podryv-1876572265.html
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
2023-06-06T19:24
2023-06-06T19:24
2023-06-06T19:24
видео
россия
украина
днепр (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876571195_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5a64ba40b6cd9129a71660802bcf92ef.jpg
Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
россия
украина
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876571195_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1980625c81771ea7129ae1b1be5273c6.jpg
Вплавь по улицам, или Последствия подрыва Каховской ГЭС
Несколько регионов России и Украины пострадали в результате разрушения верхней части дамбы Каховской ГЭС. Неконтролируемый сброс воды спровоцировал подтопление территорий на правом и левом берегу Днепра, в зоне бедствия оказались в общей сложности до 40 тысяч мирных жителей, проводится эвакуация населения.
2023-06-06T19:24
true
PT1M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, украина, днепр (город), видео
Видео, Россия, Украина, Днепр (город)
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС
Вплавь по улицам. Последствия подрыва Каховской ГЭС