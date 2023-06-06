https://ria.ru/20230606/podrazdelenie-1876523895.html

В Липецкой области создадут еще одно подразделение для участия в СВО

В Липецкой области создадут еще одно подразделение для участия в СВО - РИА Новости, 06.06.2023

В Липецкой области создадут еще одно подразделение для участия в СВО

Липецкая область планирует создать третье именное подразделение для участия в СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:51

2023-06-06T16:51

2023-06-06T16:51

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Липецкая область планирует создать третье именное подразделение для участия в СВО, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в регионе уже сформирован и выполняет боевые задачи гаубичный артиллерийский дивизион имени Ивана Флёрова, почти полностью укомплектован реактивный артдивизион имени Олега Пешкова."Формирование второго дивизиона идёт быстрыми темпами. Липчане хотят защищать Родину. Желающих служить по контракту много. Мы направили в Минобороны России запрос на создании в Липецкой области третьего именного подразделения. Думаю, нам это по силам", – сказал Артамонов.Губернатор отметил, что в ближайшее время планируется открыть дополнительный пункт отбора на военную службу по контракту рядом с фондом "Защитники Отечества"."Будут созданы хорошие условия работы и парням, которые приходят заключать контракты, будет гораздо комфортнее. Заодно будущие участники СВО смогут получить в фонде полную информацию обо всех мерах поддержки военнослужащих", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20230518/pomosch-1872707005.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, россия