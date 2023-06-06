https://ria.ru/20230606/podmoskove-1876468501.html

Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья

Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья - РИА Новости, 06.06.2023

Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья

Свыше 650 километров лесных просек уже прочищено в целях профилактики лесных пожаров в регионе, сообщил комитет лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:32

2023-06-06T14:32

2023-06-06T14:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 650 километров лесных просек уже прочищено в целях профилактики лесных пожаров в регионе, сообщил комитет лесного хозяйства Московской области. "В целях предотвращения возгораний и охраны лесов от пожаров проводятся мероприятия по прочистке просек, которые предназначены для ограничения распространения лесных пожаров, а также для проезда специализированной лесопожарной техники к местам тушения лесных пожаров", - отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, прочистка просек идет с опережением календарного плана: из годового расчета в 1914 километров уже сделано более 34%. При плане в 421,99 километров уже выполнено 654,47 километров. На текущий момент больше всего километров просек было прочищено в Шатурском (100,24 километров), Клинском (55,11 километров) и Луховицком (53,05 километров) лесничествах.

https://ria.ru/20230606/borschevik-1876468052.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье)