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Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья - РИА Новости, 06.06.2023
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Новости Подмосковья
 
14:32 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/podmoskove-1876468501.html
Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья
Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья - РИА Новости, 06.06.2023
Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья
Свыше 650 километров лесных просек уже прочищено в целях профилактики лесных пожаров в регионе, сообщил комитет лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:32
2023-06-06T14:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 650 километров лесных просек уже прочищено в целях профилактики лесных пожаров в регионе, сообщил комитет лесного хозяйства Московской области. "В целях предотвращения возгораний и охраны лесов от пожаров проводятся мероприятия по прочистке просек, которые предназначены для ограничения распространения лесных пожаров, а также для проезда специализированной лесопожарной техники к местам тушения лесных пожаров", - отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. По его словам, прочистка просек идет с опережением календарного плана: из годового расчета в 1914 километров уже сделано более 34%. При плане в 421,99 километров уже выполнено 654,47 километров. На текущий момент больше всего километров просек было прочищено в Шатурском (100,24 километров), Клинском (55,11 километров) и Луховицком (53,05 километров) лесничествах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья

© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской областиБолее 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья
Более 650 км лесных просек прочищено на территории Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Комитет лесного хозяйства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Свыше 650 километров лесных просек уже прочищено в целях профилактики лесных пожаров в регионе, сообщил комитет лесного хозяйства Московской области.
"В целях предотвращения возгораний и охраны лесов от пожаров проводятся мероприятия по прочистке просек, которые предназначены для ограничения распространения лесных пожаров, а также для проезда специализированной лесопожарной техники к местам тушения лесных пожаров", - отметил курирующий Комлесхоз зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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По его словам, прочистка просек идет с опережением календарного плана: из годового расчета в 1914 километров уже сделано более 34%. При плане в 421,99 километров уже выполнено 654,47 километров.
На текущий момент больше всего километров просек было прочищено в Шатурском (100,24 километров), Клинском (55,11 километров) и Луховицком (53,05 километров) лесничествах.
 
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